قوى الامن عممت اوصاف جثة لرجل أربعيني عثر عليها على طريق المطار

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 14/07/2018 وفي محلة طريق المطار القديم، عثر على جثة رجل في العقد الرابع من العمر، ولم يتم العثور في حوزته على أي أوراق ثبوتية. ونقلت الجثة الى براد مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

وأما الأوصاف، فهي على الشكل التالي: طوله حوالي 170 سنتم، نحيف البنية، حنطي البشرة، عسلي العينين، اشيب الشعر، ذو لحية وشارب، يرتدي قميصا خمريا وبنطالا ازرق.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه أو عنهم شيئا، إبلاغهم الحضور إلى المستشفى المذكور، والاتصال بفصيلة الاوزاعي في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 842670/01، تمهيدا لاستلام الجثة".