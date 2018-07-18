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على اجنحة التعطيل يطير تأليف الحكومة الى اجل غير مسمّى

18
JULY
2018
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مقدمة نشرة الـOTV:

 على الاجنحة اللبنانية يسافر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في الساعات المقبلة ، والوجهة اسبانيا ومن ثم لندن .


وعلى اجنحة التعطيل يطير تأليف الحكومة الى اجل غير مسمّى ، بعد "اسكالات" تقول مصادر متابعة لل otv انها خلصت الى الحد من الاحتقان فقط لا غير .


سترسو طائرة الحريري الى وجهتها ، وسيمضي ايامه هذه متمما واجبات عائلية اجتماعية يخرقها لقاء واحد مع نظيره الاسباني ، اما الحكومة فمتروكة الى صحوة ضمير جنبلاطية مفاجئة بعدما فشلت كل المساعي في حل عقدة "البيك"، علما ان المحاولات ستستمر بحثا عن دواء لداء التضخم التمثيلي .

 


وفي الوقت المستقطع ستركز المختبرات السياسية جهدها على تشريح الالتواءات ، وتحليل اسبابها خصوصا الخارجية منها ، فهناك مَن وعلى الرغم من محاولة لبننته مصرّ على ارتداء عباءة العربنة والامركة وسواهما والدخول في متاهات العلاقة الايرانية المتشنجة ، ولهذا البعض رسالة من بيّ الكل خلاصتها :الحكومة تُصنع في لبنان .


وعلى الرغم من التعثر الحكومي ، توقعات بموسم سياحي هو الافضل منذ اعوام ... فلا السياح مبالون بالحكومة ، ولا هم على تماس مع عبثية الخلافات الداخلبة ... كل ما يهمهم التنقل في ربوع لبنان والاستمتاع بخصوصياته ، والاحتفال بالحريات الشخصية التي يرى البعض ان الاجتهاد الاخير حول موضوع المثلية الجنسية يصب في اطار صونها.

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