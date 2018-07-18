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بالفيديو - بعد البلبلة الكبيرة.. محمد رعد: فشروا!

18
JULY
2018
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انتشر مقطع مصور لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من كلمة له ألقاها في مليتا، تناول خلالها ما يجري من تجاذب على مواقع التواصل الإجتماعي لاسيما الخلافات المناطقية والانقسام البقاعي الجنوبي على خلفيات سياسية وانمائية، حيث قال رعد إن "هذه العصبيات المناطقية والزعامتية والمصلحية النتنة مدسوسة لإيقاع فتنة وعلى الجميع مواجهتها" مؤكداً أن "هذا الأمر لن يمر مرور الكرام".

 

وأضاف رعد "الشهداء وحدوا جمعنا جعلونا قوة مهابة، ونحن نعتز بقيادتنا الحكيمة والشجاعة، ونعتز بالدور السياسي الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بري، وفي هذا ما يعزز لحمة شعبنا، ولا نقبل أن نسمح لأحد بدس الفتنة والسموم عن قصد او غير قصد واستثارة منطق تموله السفارات على وسائل التواصل الإجتماعي."

 

ورد رعد على الكلام حول "إنقسام شيعة المقاومة" بالقول "فشروا، لن يستطيع أحد في اقرب الارض وادناها واقصاها أن يجزِّء هذه المسيرة او ان يحدث فيها ثغرات ينفذ من خلالها الأعداء. لازلنا نعرف ماذا نريد ونعرف الهدف الذي نقصده ونعرف المؤامرة المحاكة ضد المقاومة ووطننا واهلنا، واحداث صغيرة لا تجرنا إلى أي مكان، نحن نفتش عن حفظ وطننا من التهديدات وحفظ سيادته."

Al-Jadeed
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