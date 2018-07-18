درغام: جنبلاط لن يتمثل سوى بحجمه الطبيعي وهو وزيرين

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أكد عضو تكتل لبنان القوي أسعد درغام خلال مقابلة على قناة ال بي سي أنه من غير المقبول أن يطالب جنبلاط بحصة وزارية أكبر من حجمه، وهو لن يتمثل سوى بحجمه الطبيعي وهو وزيرين، لافتا الى أن آداء وزراء اللقاء الديمقراطي لم يكونوا على قدر المسؤولية، ومن هنا ننصحهم بعدم تكبير الحجر والمطالبة بحجم أكبر من حجمهم.

وأضاف: إن جنبلاط يطالبنا بحماية حقوق الانسان، وحقوق اللاجئين وحقوق النازحين، ولكننا لم ننس التاريخ وآخر من يحق له التكلم عن موضوع النازحين وحقوق اللاجئين هو وليد جنبلاط.

وقال: هناك قرار خارجي ببقاء النازحين السوريين في لبنان لاستعمالهم كورقة ضغط ضد لبنان، والحل الوحيد هو بالعودة التدريجية للنازحين بحسب داتا الأمن العام وداتا المفوضية ويجب اتخاذ قرار بأن من يدخل الى سوريا بشكل متكرر هو ليس لاجئ. أما من يدخل الى لبنان كعامل فهناك معايير في وزارة العمل يجب اتباعها. مؤكدا أن أكثر 80 في المئة من الأراضي السورية آمنة وتابعة للنظام.