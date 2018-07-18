ديب: لاعتماد المعيار الواحد واحترام نتائج الانتخابات ليكون التمثيل في الحكومة عادل

A + A -

اكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب أن "تأليف اللجان النيابية حصل بهذه السهولة لان هناك توافق لم ينعكس على الحكومة، اضافةً الى اعتماد المعيار الواحد والتوزيع العادل على كل القوى السياسية"، معتبراً ان "هذا المعيار الواحد يجب اعتماده لتأليف الحكومة".



وذكر ديب، في حديث اذاعي، أنه "طالت الازمات للوصول الى قواعد صحيحة للتمثيل النيابي والانتخابات الأخيرة افرزت نتيجيتين، النتيجة الأولى هي التمثيل الصحيح بين الطوائف والنتيجة الثانية هي التعددية بين الطوائف"، منوهاً الى أن "ضرب هذه النتيجة وكأننا نمحي نتائج الانتخابات، لذا بعد كل هذا الجهد لتصحيح التمثيل وارساء القواعد الاساسية للتمثيل لا يجب ضربها باستحقاق تأليف الحكومة من خلال رمي التهم على الآخرين".