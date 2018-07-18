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وزارة البيئة تحدّد المستندات المطلوبة لطلبات رخص الصيد البري

18
JULY
2018
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة البيئة ما يلي " تعليقاً على اللغط الدائر بين صيّادين حول المستندات المطلوبة لتجديد رخص الصيد، وبعد نشر مواقع الكترونية للصيادين لائحة غير دقيقة وغير رسمية للمستندات المطلوبة ليس مصدرها وزارة البيئة.

 

وفي انتظار ان يتم الاعلان رسمياً عن تاريخ فتح موسم الصيد والبدء بتلقي طلبات رخص الصيد البري لموسم 2018- 2019 يهمّ وزارة البيئة الاشارة الى أن المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الرخص هي على الشكل الآتي :

طلب رخصة صيد بري للطيور المسموح صيدها (مرة اولى)
• صورة شمسية (عدد 2)
• نسخة عن بطاقة الهوية او بيان قيد افرادي لم يمر ثلاثة اشهر على تاريخ صدوره
• افادة سكن صادرة عن المختار المعني
• نسخة عن رخصة قانونية بحمل السلاح من الفئة الخامسة
• نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد
• نسخة طبق الاصل عن شهادة بنجاح امتحان الصيد
• سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر

طلب رخصة صيد بري للطيور المسموح صيدها (تجديد)
• صورة شمسية (عدد 2)
• نسخة عن رخصة الصيد السابقة
• نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد
• سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر
• تقرير طبي لا يعود تاريخه لأكثر من ستة اشهر، مرفق به خلاصة الفحص الطبي تثبت ان طالب الرخصة لا يعاني من الامراض والعاهات الجسدية والعقلية التي تحول دون تأمين شروط السلامة العامة اثناء ممارسة الصيد البري


طلب رخصة صيد بري للحيوانات الموبرة المسموح صيدها (للمرة الاولى)
• صورة شمسية (عدد 2)
• نسخة عن بطاقة الهوية او بيان قيد افرادي لم يمر ثلاثة اشهر على تاريخ صدوره
• افادة سكن صادرة عن المختار المعني
• نسخة عن رخصة قانونية بحمل السلاح من الفئة الرابعة سارية الصلاحية
• نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد
• نسخة طبق الاصل عن شهادة بنجاح امتحان الصيد
• سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر

طلب رخصة صيد بري للحيوانات الموبرة المسموح صيدها (تجديد)
• صورة شمسية (عدد 2)
• نسخة عن رخصة الصيد السابقة
• نسخة عن رخصة قانونية بحمل السلاح من الفئة الرابعة سارية الصلاحية
• نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد
• سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر
• تقرير طبي لا يعود تاريخه لأكثر من ستة اشهر، مرفق به خلاصة الفحص الطبي تثبت ان طالب الرخصة لا يعاني من الامراض والعاهات الجسدية والعقلية التي تحول دون تأمين شروط السلامة العامة اثناء ممارسة الصيد البري.

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