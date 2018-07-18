لقاءات سياسية وديبلوماسية لرئيس الجمهورية في قصر بعبدا

A + A -

الرئيس عون التقى وفد "كتلة الوفاء للمقاومة" والمدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية ورئيس الجامعة اللبنانية- الاميركية

رئيس الجمهورية عرض مع النائب زياد اسود حاجات جزين وصيدا وتلقى دعوة من قيادة الجيش لترؤس احتفال الاول من آب

الرئيس عون ابرق الى الرئيس ماكرون مهنئاً بفوز منتخب فرنسا بكأس العالم لكرة القدم

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، لقاءات سياسية وديبلوماسية وثقافية، في وقت واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاته لمتابعة التطورات السياسية المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفد كتلة الوفاء للمقاومة

سياسيا، استقبل الرئيس عون وفدا من كتلة الوفاء للمقاومة ضم وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائبين علي عمار وامين شري، واجرى معهم جولة افق تناولت مواضيع الساعة داخليا واقليميا. كما تطرق البحث الى الاوضاع السياسية وعمل الادارات الرسمية.

النائب زياد اسود

سياسيا ايضا، استقبل الرئيس عون عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد اسود وعرض معه الوضع السياسي الراهن ومطالب منطقتي جزين وصيدا، اضافة الى مشاريع انمائية يجري العمل على تنفيذها. واكد النائب اسود اهتمام الرئيس عون بالاوضاع الاجتماعية والانمائية والمعيشية في المنطقتين اسوة باهتمامه بالمناطق اللبنانية كافة.

مدير اقليم الشرق الاوسط في منظمة الصحة العالمية

ديبلوماسيا، عرض الرئيس عون مع مدير اقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور احمد بن سالم المنظري وممثلة المنظمة في لبنان الدكتورة ايمان الشنقيطي، دور المنظمة في دعم القطاع الصحي في لبنان خصوصا واقليم الشرق المتوسط عموما، فيما شرح الدكتور المنظري للاستراتيجية التي تعتمدها المنظمة في البلدان المحيطة بسوريا والتي تتأثر بالازمة السورية.

وقد هنأ الرئيس عون الدكتور المنظري بانتخابه مديرا اقليميا لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وحصوله على اعلى نسبة اصوات منذ الدورة الاولى، متمنيا له التوفيق في مهامه خلال السنوات المقبلة، لاسيما وان الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ادت الى تفاقم المشاكل الصحية، واستوجبت دعما متواصلا للقطاعات الصحية في الدول، وللشعوب التي تعاني من تداعيات الحروب.

رئيس الجامعة اللبنانية- الاميركية

واستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية ( LAU) الدكتور جوزف جبرا وعميد كلية الطب في الجامعة الدكتور ميشال معوض والمستشار الخاص لرئيس الجامعة الدكتور كريستيان اوسي، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على المؤتمر الطبي العالمي الذي تنظمه الجامعة تحت عنوان " السمبوزيوم الدولي للاختلال العصبي الشراييني في 25 تموز الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية. ويشارك في المؤتمر اطباء لبنانيون وعرب واجانب. واوضح الدكتور جبرا ان المؤتمر سيشكل استقطابا لعلماء من حول العالم خصوصا انه الاول من نوعه.

ونوه الرئيس عون بالمؤتمرات العلمية الدولية التي تنظم في لبنان، معتبرا انها تؤكد على الثقة المستمرة بهذا البلد وبدوره الثقافي والعلمي الرائد، مقدرا للجامعة اللبنانية- الاميركية مبادراتها في هذا المجال.

وقد قيادة الجيش

وفي قصر بعبدا، وفد قيادة الجيش برئاسة رئيس جهاز المراسم العميد الركن رفعت رمضان وعضوية رئيس فرع العلاقات العامة والمراسم في مديرية المخابرات العميد الركن فاتك السعدي، ورئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام في الغرفة العسكرية العقيد الركن ايلي مزهر، الذين وجهوا دعوة من قيادة الجيش للرئيس عون لترؤس الاحتفال الذي يقام في الاول من آب المقبل لمناسبة عيد الجيش وتقليد السيوف للضباط المتخرجين من الكلية الحربية في دورة ستحمل اسم دورة " فجر الجرود".

تهنئة الرئيس الفرنسي

وابرق الرئيس عون الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، مهنئاً بإحراز المنتخب الفرنسي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه.

واشاد الرئيس عون بالاصرار والعزم والالتزام الذي اظهره لاعبو المنتخب الفرنسي في تصفيات كأس العالم، حيث استطاعوا التغلب على منتخبات كروية مهمة في طريقهم الى اللقب العالمي. وشدد على ان لبنان يشارك الفرنسيين فرحتهم بهذا الانجاز الرياضي الباهر، متمنياً لفرنسا المزيد من الانتصارات.