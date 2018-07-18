مجلس النواب اللبناني بصدد التحضير لتشريع زراعة الحشيشة

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أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، أنّ "المجلس النيابي بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول".



وشدّد خلال لقائه بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الإنتخابات، على أنّ "لا بدّ من ادخال تعديلات على قانون الإنتخابات الحالي وضرورة إدخال الكوتا الإنتخابية للمرأة لإنصاف تمثيلها"، مركّزًا على أنّ "تعزيز النسبية وتوسيع الدوائر يؤدّي إلى الدولة المدنية الّتي تحفظ حقوق المواطن والطوائف لا الطائفية".