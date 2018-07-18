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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 تموز 2018

18
JULY
2018
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 الأخبار: «حراس الدين»: «الجهاد السوري» يُجدّد شبابه

عون: الحوار مع سوريا منتظم
أسعار الفوائد ترتفع: الفقر يطرق الأبواب

 

 


الأنوار: انتخاب اللجان يطلق عمل البرلمان... والازمة الوزارية على حالها

 

 



البناء: الجيش السوري يتقدّم في جوار الحدود مع الجولان المحتل... وانكفاء إسرائيلي خشية التصادم
ترامب يواجه حملة اتهامات في واشنطن... ويستقوي بنتنياهو الذي طلب القمة
سلاسة اللجان تفضح تعقيدات الحكومة... وتظهر الفوارق في كفاءة الإدارتين

 

 



المستقبل: بوصعب لـ«المستقبل»: متعاونون مع الرئيس المكلّف والأسبوع المقبل سيشهد حركة جدّية
الحريري «مرتاح» وخطوط التواصل «مفتوحة»

 

 

اللواء: «عضّ الأصابع» الحكومي: مَنْ يصرخ أولاً!
خلوة الحريري - باسيل لم تفتح طريق بعبدا.. و«نار بقاعية» على عين التينة

 

 


النهار: التوافق النيابي يقف عند أزمة التأليف

 

 



الجمهورية: التأليف رهين الأسفار مجددا

 

 

 

الديار: انقلبت مقاييس المنطقة والهجوم عام 2005 على سوريا سقط وعاد لبنان الى الخط

 

 



l'orient le jour: L’élection des commissions : une répartition entre les trois présidences

 

 

 

the daily star: No headway after Hariri-Bassil talks

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