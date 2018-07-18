أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 تموز 2018

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لاحظت أوساط سياسية تكثيف تحرك دبلوماسياً عربياً على الساحة اللبنانية، سياسياً وحزبياً ومناطقياً، وحتى باتجاه جمعيات تُعنى بشؤون اجتماعية، علماً أن دبلوماسيين من بلده كانت لهم التحركات نفسها في السابق، وتبعتها أحداث مشبوهة وعرقلة لعدد من الملفات الداخلية المهمة، كوسيلة ضغط على القوى التي تعترض على سياسة الدولة التي ينتمي إليها الدبلوماسيون المشار إلى إليهم.

كواليس

قال سفير عربي سابق في واشنطن متابع للوضع في أميركا إن القمة الروسية الأميركية ستُطلق نزاعات معقدة في الداخل الأميركي بسبب التناقض بين ما تضطر الإدارة لفعله في دولة تفقد الكثير من مصادر قوتها، ويعرف مسؤولوها حجم طاقتهم على خوض مواجهات وحجم حاجاتهم لعقد تسويات وتقديم تنازلات، وبين ثقافة تجتاح النخب والرأي العام والإعلام عمرها قرابة قرن تقوم على الشعور بالقوة والعظمة والتفرد والتعالي. ورأى أن هذه النزاعات ستؤثر على الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس دونالد ترامب ما لم تخرج التسويات التي يسعى إليها مع روسيا بنتائج بحجم إنهاء الملف النووي لكوريا الشمالي.

المستقبل: يقال



إنّ ديبلوماسيِّين غربيِّين يلفتون إلى أن الموفد الدولي لحلّ الأزمة السورية ستيفان دي ميستورا سيقدّم تقريراً إلى مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري عن تطوّرات الوضع السوري وأنّ كل الأطراف تترقّب مضمونه في ضوء تطوّرات درعا ونتائج القمّة الأميركية - الروسية.

اللواء: أسرار



همس

تؤكد مصادر شبه رسمية أن 98٪ من عقد تأليف الحكومة محلية، ولا تأثيرات إقليمية على أحد من اللاعبين البارزين.



غمز

لمس نواب من حزب مسيحي أن العلاقة آخذة بالاتساع والتجذر مع حزب حليف على خلفية حماية المصالحة في الجبل.



لغز

طلب وزير معني من مستشاريه تكوين ملف موثق حول التجاوزات الحاصلة في معهد عالٍ في مؤسسة وطنية..



النهار: أسرار الآلهة



أجندة

لوحظ أن أحد المسؤولين الكبار بدأ يتخوّف منذ أيّام من وجود أجندة خارجيّة إقليميّة وراء بعض عراقيل تأليف الحكومة الجديدة....



محضر كامل

تبيّن أن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أورد نصوصاً كاملة رسمية من محضر جلستي مجلس الوزراء في بداية حرب تموز 2006....



موجة تهديم

يحذّر وزراء قريبون من العهد من "موجة تهديم" يقولون انها تستهدف معظم القطاعات الرسمية والخاصة في البلاد وسط اشتداد الظروف الصعبة الراهنة...



الجمهورية: اسرار

مراقبة

سألت أوساط إقتصادية ما الذي يمنع مصلحة حماية المستهلك من مراقبة الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين؟

زيارة

لاحظت أوساط سياسية أن زيارة مبعوث رئيس دولة إقليمية أتت لحضّ فريق على تليين مواقفه من إستحقاق تأخّر.

حملة

كشفت اوساط سياسية ان مرجعاً مسؤولاً يتعرض لحملة من دولة اقليمية على خلفية اتخاذه «مسافة حيادية» منها.