living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 تموز 2018

18
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
لاحظت أوساط سياسية تكثيف تحرك دبلوماسياً عربياً على الساحة اللبنانية، سياسياً وحزبياً ومناطقياً، وحتى باتجاه جمعيات تُعنى بشؤون اجتماعية، علماً أن دبلوماسيين من بلده كانت لهم التحركات نفسها في السابق، وتبعتها أحداث مشبوهة وعرقلة لعدد من الملفات الداخلية المهمة، كوسيلة ضغط على القوى التي تعترض على سياسة الدولة التي ينتمي إليها الدبلوماسيون المشار إلى إليهم.

 

كواليس
قال سفير عربي سابق في واشنطن متابع للوضع في أميركا إن القمة الروسية الأميركية ستُطلق نزاعات معقدة في الداخل الأميركي بسبب التناقض بين ما تضطر الإدارة لفعله في دولة تفقد الكثير من مصادر قوتها، ويعرف مسؤولوها حجم طاقتهم على خوض مواجهات وحجم حاجاتهم لعقد تسويات وتقديم تنازلات، وبين ثقافة تجتاح النخب والرأي العام والإعلام عمرها قرابة قرن تقوم على الشعور بالقوة والعظمة والتفرد والتعالي. ورأى أن هذه النزاعات ستؤثر على الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس دونالد ترامب ما لم تخرج التسويات التي يسعى إليها مع روسيا بنتائج بحجم إنهاء الملف النووي لكوريا الشمالي.

 

 

 

المستقبل: يقال


إنّ ديبلوماسيِّين غربيِّين يلفتون إلى أن الموفد الدولي لحلّ الأزمة السورية ستيفان دي ميستورا سيقدّم تقريراً إلى مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري عن تطوّرات الوضع السوري وأنّ كل الأطراف تترقّب مضمونه في ضوء تطوّرات درعا ونتائج القمّة الأميركية - الروسية.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تؤكد مصادر شبه رسمية أن 98٪ من عقد تأليف الحكومة محلية، ولا تأثيرات إقليمية على أحد من اللاعبين البارزين.


غمز
لمس نواب من حزب مسيحي أن العلاقة آخذة بالاتساع والتجذر مع حزب حليف على خلفية حماية المصالحة في الجبل.


لغز
طلب وزير معني من مستشاريه تكوين ملف موثق حول التجاوزات الحاصلة في معهد عالٍ في مؤسسة وطنية..

 

 

 


النهار: أسرار الآلهة


أجندة
لوحظ أن أحد المسؤولين الكبار بدأ يتخوّف منذ أيّام من وجود أجندة خارجيّة إقليميّة وراء بعض عراقيل تأليف الحكومة الجديدة....


محضر كامل

تبيّن أن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أورد نصوصاً كاملة رسمية من محضر جلستي مجلس الوزراء في بداية حرب تموز 2006....


موجة تهديم

يحذّر وزراء قريبون من العهد من "موجة تهديم" يقولون انها تستهدف معظم القطاعات الرسمية والخاصة في البلاد وسط اشتداد الظروف الصعبة الراهنة...

 

 

 


الجمهورية: اسرار

مراقبة

سألت أوساط إقتصادية ما الذي يمنع مصلحة حماية المستهلك من مراقبة الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين؟

زيارة

لاحظت أوساط سياسية أن زيارة مبعوث رئيس دولة إقليمية أتت لحضّ فريق على تليين مواقفه من إستحقاق تأخّر.

حملة

كشفت اوساط سياسية ان مرجعاً مسؤولاً يتعرض لحملة من دولة اقليمية على خلفية اتخاذه «مسافة حيادية» منها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout