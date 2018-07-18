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حكوميا، وباستثناء زيارة وزير الإعلام ملحم رياشي لقصر بعبدا، لم يسجل أي تطور بارز، فيما أشاعت القوات اللبنانية مناخاً إيجابياً مفاده أنها توصلت إلى تفاهم مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على عدد الحقائب ونوعيتها، وبالتالي، صار ملف القوات بعهدة الحريري، وتوقعت مصادر القوات حصول اجتماع بين الحريري وباسيل في غضون 48 ساعة, وذلك إستكمالاً للخلوة التي عقدت بينهما، أمس، في مجلس النواب، لمدة ربع ساعة، على هامش جلسة إنتخاب اللجان، وأعقبتها مأدبة غداء في أحد مطاعم وسط بيروت بين مستشار الحريري الوزير غطاس خوري والوزير السابق الياس بو صعب.