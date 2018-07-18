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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بوصعب أن الأسبوع المقبل «سيشهد حركة جدّية في الاتصالات»، مشدّداً لـ«المستقبل» بعد لقاء غداء عقده مع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري، هو الثاني خلال يومين، أن اللقاءات «ستتواصل مع الرئيس المكلّف قبل سفره يوم غد الخميس وكذلك إثر عودته»، مع التأكيد على أن «خطوط التواصل مفتوحة مع الرئيس الحريري تماماً كما هي مفتوحة بين الأخير وبين القوى السياسية الأخرى».

وفي معرض نفيه لوجود خلاف بين الوزير باسيل والرئيس المكلّف، أكد بوصعب أن عدم حصول لقاءات متكرّرة بينهما «لا يعود إلى وجود مشكلة وإنما لعدم توافر معطيات جديدة تُحتّم اللقاء»، معتبراً أن لقاءات أمس هي «خير برهان على عدم وجود خلاف».

أضاف بوصعب أن «تواصلنا مع الرئيس الحريري إيجابي ونحن متعاونون»، مؤكداً أن عدم ردّ الوزير باسيل على الاتهامات «الباطلة» التي وُجِّهت إليه تحت عنوان عرقلة التشكيل هو «خير دليل على حرصه على تسهيل عملية التشكيل».