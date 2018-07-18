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على وقع جرعة تفاؤل ضخها امس الرئيس المكلف سعد الحريري بتوقع ولادة حكومته خلال اسبوعين.

والمناخ التفاؤلي من بيت الوسط اقترن عملياً أمس ببعض المعطيات الممكن الركون اليها لملاقاته، اذ انعقدت على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية خلوة بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل دامت ربع ساعة، في اشارة الى ان لا قطيعة بين الطرفين كما يشيع البعض، واتفقا بحسب المعلومات على ان يتصل الحريري بباسيل بعد يومين. كما شوهد الرئيس الحريري يتشاور والنائبين ابراهيم كنعان والياس بو صعب وقوفا، وسط القاعة العامة.



وفي سياق الجهود التي يبذلها الرئيس الحريري، عقد حول مأدبة غداء ظهرا بين الوزير غطاس خوري والنائب الياس بو صعب واصلا في خلاله مشاوراتهما التي بدآها في اجتماع أمس الأول، وعرضا اقتراحات للخروج من التخبط الحكومي.