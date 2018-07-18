"إسرائيل" تمنع عملاءها من اللجوء إليها

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تزامناً مع التقدم المتسارع للجيش في ريف القنيطرة ودرعا، ودخول عشرات البلدات في مصالحات مع الدولة، حاول عملاء وأدوات إسرائيل الاستنجاد واللجوء لراعيتهم، وتلقوا المصير ذاته الذي تلقاه العملاء ذاتهم عند انتصار المقاومة في جنوب لبنان.



وفي شريط فيديو بثته وكالة «رويترز» أمس ظهر المئات ممن تعامل مع إسرائيل، يتقدمون صوب السياج الحدودي، لكن عمالتهم لم تشفع لهم وأمرهم أحد جنود الاحتلال بالعودة.



وأظهرت لقطات الفيديو، الجندي الإسرائيلي وهو يصيح باللغة العربية عبر مكبر للصوت، قائلاً لهم: «ابتعدوا من مكانكم.. عليكم العودة إلى بيوتكم.. ونحن نعرف كيف نساعدكم»!



ومنذ بداية الحرب على سورية عمدت قوات الاحتلال على تقديم الدعم المباشر لمجموعات من العملاء في محاولة منها، لتشكيل ميليشيا مشابهة لما جرى في جنوب لبنان، لكن تقدم الجيش السوري وصموده أفشل كل المحاولات الإسرائيلية، وانتهى الأمر بعملائها على الصورة التي ظهرت أمس.