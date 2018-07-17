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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "لبنان"



لبنان إنتخب المجلس النيابي لجانه، ويتوقع أن يعود الى الإنعقاد بعد أسبوع، إذا ما استمرت مراوحة التأليف الحكومي.

وهكذا يأخذ البرلمان دوره بإنتظار ولادة الحكومة المتوقعة خلال عشرة أيام، وقد تردد أن الرئيس المكلف سعد الحريري وبعد عودته من اسبانيا التي يزورها آخر الأسبوع سيقدم مسودة تشكيلة وزارية الى رئيس الجمهورية.

ولقد أعلن تكتل لبنان القوي إنه لا يعرقل التاليف وإنما يسهله، ورفض الحديث عن عقد طائفية وشدد على قاعدة نتائج الإنتخابات النيابية.

وسجلت في غضون ذلك حركة سياسية تشاورية.

وفي شأن آخر، استمر السجال بين حركة أمل والنائب جميل السيد الذي كال بعض الاتهامات، فطلب وزير العدل من المدعي العام التمييزي، اعتبار كلامه في مؤتمره الصحافي إخبارا.

وفي هذه الأوقات دبلوماسيات العالم مستنفرة لمعرفة النتائج السرية لقمة هلسنكي إن صح التعبير، والتي ستتحكم بمسارات الأزمات الدولية، وحلولها، خصوصا في سوريا...

ماذا أولا في انتخابات اللجان النيابية وتوزعها؟

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ان بي ان"

عد المجلس النيابي للعشرة وأكثر على أمل تشكيل الحكومة ولكن الولادة الميمونة لم تحصل فما كان أمام المجلس النيابي سوى تجاوز التعثر الحكومي لإستكمال مطبخه التشريعي في جلسة شاء رئيس مجلس النواب ?نبيه بري? أن تكون عامل دفع للتأليف.

الأمر لن يقف عند هذا الحد إذا ما استمرت المراوحة الحكومية، بل سيدعو رئيس المجلس إلى جلسة تشاور نيابي للتحفيز أيضا وأيضا على كسر حلقة المماطلة والتعطيل"، معتبرة أن "الواقع الحكومي قاربه بري أمام زواره على حقيقته لا شيء إيجابيا، فمنذ أسبوعين وحتى الآن ما ضربنا ضربة منيحة، لقد قولوني أمورا لا علاقة لي بها، قالوا إني متفائل بولادة الحكومة وأنا لا دخل لي بهذا التفاؤل لا من قريب ولا من بعيد.

زوار بعبدا هم الآخرون نقلوا انزعاج رئيس الجمهورية ميشال عون من تأخر التأليف، لافتة الى انه لم يتوقف الأمر عند هذا السقف بل تجاوزه إلى ما هو أكثر حدة، فعلى ذمة صحيفة الأخبار يأخذ الرئيس عون على الرئيس المكلف عدم إتخاذه قرارا، ويقول ما دام هو يرتكب الخطأ فكيف سيكون بإمكانه تصحيح أخطاء الآخرين! ويضيف عون أن الوقت ليس مفتوحا إلى ما شاء الله ويؤكد الا أحد سيأخذ الحصة الوزارية العائدة إليه وأنه لن يبتز.

نسب إلى مصادر حكومية قولها إنها تفضل التريث في التعقيب على الكلام الرئاسي وتنتظر توضيحات من قصر بعبدا، على أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سييمم وجهه شطر إسبانيا الجمعة المقبل علما بأنه التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف جبران باسيل في ساحة النجمة اليوم على هامش مشاركتهما في الجلسة النيابية على ما أسر النائب ?الياس بو صعب? للـ NBN.

بعيدا من الشأنين النيابي والحكومي وبعد تغريدات لا تسمن وخبريات لا تغني وإثر ما ورد في المؤتمر الصحفي للنائب جميل السيد ردت ?حركة أمل? لتضع لأمور في نصابها الصحيح حيث تحدتْ من يدعي الشرف العسكري أن يقدم ما اختلقه من تهم وفبركات للنيابة العامة ليتبين الخيط الأبيض من حولنا من خيطه الأسود وأضافت الحركة هو وغيره يعرفون أن الكبار وحدهم يعملون إلى جانب الرئيس بري ولن يهزهم كلام يراد به باطل"، مشيرة الى انه "على أي حال يتابع الرئيس بري الإهتمام بالبقاع فعلا لا قولا عبر إقتراحات ومشاريع لإنشاء مجلس بعلبك - ?الهرمل? ومجلس عكار واستحداث (ريجي) لإدارة الخشخاش علما بأن الرئيس بري سيكون حاضرا شخصيا في بعلبك لإحياء ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في نهاية آب المقبل.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "او تي في"

صدق او لا تصدق... في لبنان تعلو ارادة التعطيل على مساعي الانجاز.

كيف لا ! وفي لبنان بالتحديد، من يصر على الضرب عرض الحائط كل المواثيق ومجمل الاتفاقات، ولما لا التفاهمات ...

ولكن، ولأن صوت التهدئة يعلو على نشاز تحوير الحقائق، لن ندخل في التفاصيل، ولن نعري المفتري المعروف اصلا، انما سنكتفي بعرض واضح، منه تستنتجون وتقاربون الامور لتبنوا على الشيء مقتضاه ...

الحكومة آتية ، مهما تأخر الرئيس المكلف في انجازها. هو الذي التقى على هامش جلسة انتخاب اللجان رئيس "تكتل لبنان القوي" جبران باسيل واقر له بأن التيار ليس مسؤولا عن التأزم الحاصل، في وقت تؤكد مصادر مواكبة للـ otv ان العقدة الاكبر درزية ، وحلها بيد وليد جنبلاط المصر على الاستيلاء على ثلاثة مقاعد، في سابقة لم تحصل، حتى عندما تحكم "بيك المختارة" بالجبل باسطا سلطته من الساحل الى الاقليم وحتى قرى الحرف... وبانتظار انْ يمد الاخير يده للمرجعيات المناط بها تشكيل الحكومة، تبقى الامور على حالها، علما ان حراك الرئيس المكلف يأتي في سياق تذليل صغائر العقبات بما يساهم في خروج الحكومة الى النور عند الفرصة الاولى .

ومن لعبة الدومينو الحكومية ، الى "كش ملك النازحين" ، والجديد عودة الكلام عن التقسيم الى عهوده الاولى، انما هذه المرة استنادا الى خطوات ملموسة نكشف عنها في سياق النشرة. فهل في الامر محاولة لابقائهم في بقع انتشارهم ؟ وبالتالي دخول ملفهم في أتون التأجيل والتأميم؟ ...

وفي خضم الملفات ، تبقى بركة القديسة مارينا عنوانا يعلو على كل العناوين. فلبنان القابع في ازماته وهمومه يتلقى بين الحين والاخر جرعة سماوية ليتأكد بما لا لبس فيه ان الله راعينا ومتمم لمسيرة بقائنا ثم نهوضنا من جديد، كما على مر التاريخ... كذلك اليوم.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

بعد ان نال افضل تقدير لتنظيمه المونديال، استحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن افضل اطراء لمباراته الاحترافية مع نظيره الاميركي دونالد ترامب، وكسْبه الاضواء..

قمة هلسنكي لم تنته ببيان الرئيسين، ولم تسر الحليفين الاسرائيلي والسعودي، اللذين بنيا على القمة احلام الحصاد على البيادر الايرانية من المنجل الروسي .. فمحصول اللقاء على ما اظهره اول مواقف انجلاء الصورة، اشتباك داخل البيت الاميركي، وتصويب على رئيسهم الذي بدا ضعيفا امام الامبروطور الروسي، اما جدول الحصاد فكان على اساس الرغبة الروسية باولوية الهدوء على الساحة السورية..

لم تصب ايران من شظايا اللقاء على ما وصف المتابعون، بل خابت الآمال الاسرائيلية بقدرة انتزاع تعهدات روسية، مع اعتبار ما قيل عن امن الكيان العبري مراضاة لا أكثر لبنيامين نتنياهو..

اما المعبرون الاميركيون فقد تفاوتت مواقفهم من وصف ترامب بالمعتوه، مطالبين بضرورة عزله من منصبه، الى اعتبار ادائه خيانة كبرى، والقمة خطأ استراتيجيا.. اما بحساب ترامب، فهي افضل من قمته مع الناتو كما قال..

في لبنان لا اقوال تسر على الطريق الحكومية، التي ما زالت مزروعة بالالغام المتفاوتة الاحجام.. والجميع ينتظر خطوات الرئيس المكلف الذي تنتظره بعبدا بتصورات جديدة.. والآمال بان تنسحب التوافقات النيابية خلال انتخاب اللجان وتوزعها السياسي، على الحقائب الوزارية وتوزعها المنطقي، بمعايير تراعي ما افرزته الانتخابات..

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

العمل على تذليل العقد من أمام تأليف الحكومة لا يزال الشغل الشاغل للرئيس المكلف سعد الحريري.

وفي هذا السياق ، لقاء للرئيس المكلف مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على هامش جلسة إنتخاب اللجان النيابية ، و مأدبة غداء بين الوزير غطاس خوري والنائب الياس بوصعب. مصادر متابعة أكدت لتلفزيون المستقبل أن لقاء خوري – بو صعب يأتي في إطار إستكمال المشاورات التي جرت أمس ، وأن البحث تركز على إقتراحات الحلول للعقد التي تواجه عملية التأليف.

و من بعبدا ، نقل الوزير ملحم رياشي عن رئيس الجمهورية قوله إن المصالحة المسيحية – المسيحية مقدسة ، و أن ما يتم الاختلاف عليه في السياسة ، يتم الاتفاق عليه في السياسة أيضا.

وفي تعبير عن موقف قيادة المملكة العربية السعودية، أكد القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري أن المملكة تتمنى التعجيل بتشكيل الحكومة اللبنانية بشكل وازن يحقق الوحدة الوطنية ، وذلك لتحقيق أمن لبنان وإستقراره.

واليوم ، فصل جديد من السجال بين النائب جميل السيد و حركة أمل ، أعقب الحرب الكلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد إتهام السيد للرئيس نبيه بري بأنه مسؤول عن إهمال منطقة البقاع.

ففي ساحة النجمة مؤتمر صحافي للسيد ودخول لوزير العدل سليم جريصاتي على الخط موجها كتابا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز لإعتبار ما جاء في مؤتمر جميل السيد بمثابة إخبار.

أما في مجلس النواب فأجواء تفاهم وتوافق سادت إنتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ال بي سي"

حدثان خطفا الاضواء من جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية واعضائها ومقرريها الاول انفجار السجال بين اللواء جميل السيد وحركة امل والثاني خلوة ال15 دقيقة بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل.

السيد تحدث عن اساءة استعمال السلطة في دورات تطويع ضباط ورتباء في الاسلاك العسكرية فجاؤه الرد من حركة امل بالقول نتحداه ان يقدم ما اختلقه من تهم وفبركات الى النيابة العامة.

في ذروة هذا السجال دخل وزير العدل على الخط فوجه كتابا الى مدعي عام التمييز باعتبار ما ورد في مؤتمر السيد اخبارا لجهة جرائم الرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة .

في هذا النزاع الغير مفاجئ لم يظهر حزب الله في الصورة باستثناء زيارة خاطفة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد للرئيس نبيه بري الذي اكتفى رعد بوصفها بانها زيارة عائلية.

كلام السيد اصاب بشظاياه اكثر من موقع ومن الابرز قصر بعبدا خصوصا حين تحدث عن الاصهار فقال من حسنات الرئيس بري في السياسة انه لا صهر لديه او ابن في السياسة وهو قال انه لن يورث احدا .

وفي الحدث الثاني لم يعرف ما دار في خلوة الدقائق ال15 بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير باسيل على هامش انتخاب اللجان لكن الاجواء المحيطة بعملية التشكيل تؤشر الى ان الازمة لا تزال في المربع الاول في ظل تمسك كل طرف بسقف شروطه ومطالبه.

في ملف اخر تحلحلت على مستوى الباخرة الثالثة التي سيكون مكانها في الجية ،الموقف الاشتراكي اعلن ان الباخرة ستبقى في الجية ثلاثة اشهر وغير خاضعة او قابلة للتجديد مهما كانت الاعتبارات ،وهذا ما تعهد به الوزير ابي خليل.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ام تي في"

عودة الحياة الى مجلس النواب اعادت الزخم الى الاتصالات السياسية الهادفة الى تشكيل الحكومة ففي البرلمان خلوة استمرت 15 دقيقة بين الرئيس الحريري والوزير باسيل سبقها اجتماع بين الحريري والنائب الياس بو صعب وبعد الجلسة استكملت الاتصالات بغداء جمبع النائب بو صعب والوزير غطاس خوري شكل امتدادا للمشاورات التي ابتدات بينهما يوم امس

الاتصالات الجارية على رغم اهميتها في اعادة التواصل بين التيار الوطني الحر والمستقبل لم يرشح عنها اي طرح عملي ولم تتبلور نهائيا اي صيغة حكومية تكفل الخروج من عنق الازمة

فالتيار لا يزال يعتبر ان المبادرة ليست عنده بل عند الرئيس المكلف في حين يعتبر الرئيس الحريري انه وضع شبه تصور في عهدة الرئيس عون لكن المسكلة ان التيار غير موافق على خطوطها العريضة ووفق مصادر في تكتل لبنان القوي فان هذا الامر غير صحيح اذ على الرئيس الحريري ان يحل العقد الموجودة وهي تندرج في اهميتها كالاتي العقدة الدرزية هي الاكبر ثم تاتي العقدة السنية وفي الاخير تاتي العقدة المسيحية والسبب في كون العقدة الدزية هي الاكبر عائد الى ان الحزب التقدمي الاشتراكي ودائما وفق المصدر يريد الاستئثار بالمقاعد الدرزية كلها وهو امر لا ينطبق على اي طائفة من الطوائف اللبنانية

في المحصلة لبنان بلا حكومة والانتظار سيد الموقف فالى متى وهل لا يزال الوضع المنهار يحتمل الانتظار؟

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

بحذفه كل الاحتمالات رست مناقصة اللواء النائب جميل السيد على شخصية واحدة من مجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري فهو رفض التسمية لكنه سهل الإجابات عندما حيد النواب والوزراء والتابعية الملحقة فتكون الاسم من تلقاء نفسه الذي جاء من مشتقات بعلبك ذات الصلة , وكاد المريب أن يقول خذوني إلى أحمد البعلبكي لم يكن الأمر معقدا ولا هو احتاج الى طلاسم ومعاجم لاستخراج المعنى وإن ذهبت بعض الإشارات إلى الجرائم الإكترونية والرؤوس المدبرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي شنت حملة شتائم وبذاءة قام بلعبها أحدهم ليحمي زعرانه كما قال وبكلام سيد مستقل عن المرجعيتين الشيعيتين قال نائب البقاع : أنا الذي لم تتمكن المحكمة الدولية من إذلالي لن يذلني هذا الشتام، وأطالب دولة الرئيس بري بطرده، لأن قسما من النتائج السلبية في انتخابات البقاع، تعود الى نهج هذا الشخص وأمثاله"، مكررا دعوة بري "الى إقصاء من يزرع فتنة جنوبية بقاعية."لكن سياق المؤتمر لم يسعفْ جميل السيد في مساعيه لتحييد الرئيس نبيه بري وعزله عن محيطه لا بل إن الشواهد التي أوردها يستخلص الرأي العام نقيضها . فالسيد أعلن أنه لا يطلب الوجاهة وقال إنه يسير عكس السير وسأل : كيف اتهم بأنني أسعى لرئاسة المجلس النيابي وأنا لا أساوم في مسألتين هما: المقاومة والعلاقة بسوريا اللتان لا تكتملان إلا بقيام دولة لبنانية السيد لا يفعل لكن الاستنتاج الطبيعي أن بري فعل ومحاولة التحييد الثانية جاءت بوقع أقسى عندما رأى السيد أن من يريد أن يصبح رئيسا لمجلس النواب " بدو يركب الحريري وجنبلاط وجعجع وجبران باسيل ع ضهرو وأنا تقريبا مخانق هودي كلن فكروا فيها شوي " ولدى التفكير غير المتعمق فيها نستكشف أن على ظهر رئيس المجلس اليوم كل هؤلاء .

والمؤتمر تضمن " مية نار" تركت آثارها على المعنيين فأصدرت حركة أمل بيانا تحدت فيه من يدعي الشرف العسكري أن يقدم ما اختلقه من تهم وفبركات الى النيابة العامة ليتبين الخيط الأبيض من حولنا من خيطه الأسود. هو وغيره يعرفون أن الكبار وحدهم من يعملون الى جانب الرئيس بري ولن يهزهم كلام يراد به باطل". واستتبع البيان بوابل من التغريدات لنواب أمل يسألون السيد ماذا فعل للبقاع وسرعان ما تحركت مفرزة سليم جريصاتي التي تنتظر خبرا سعيدا عن مضمون الوشاية فطلب وزير العدل الى المدعي العام التمييزي إجراء التعقبات لمعرفة الفاعلين والشركاء والمحرضين والمتدخلين في جرائم الرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة في دورات تطويع ضباط ورتباء وأفراد في الأسلاك العسكرية كافة".

فهل سيجرؤ حمود على الكشف الحسي عندما يكتشف ان الاسم بالاحرف الاولى هو أحمد بعلبكي ؟ وهل تذوب المصالح السياسية غدا مفعول قرار وزير العدل ؟ وهل يحرق احمد كل هذه المراحل بتسوية سياسية تلغي مفاعيل ما سبقها ؟

هو كلام جميل لكن حدود معاركه مرسومة سياسيا وقضائيا وما عدا ذلك سيخوض جميل السيد حربا تنتهي بحريق أو غريق سياسي .