صدور مذكرة توقيف بحق أحد المحامين !

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أصدرت قاضي التحقيق في الشمال الرئيسة هدى الحاج مذكرة توقيف غيابية بحق المحامي (طارق. ش) بجرم التعدي على محام زميل له في قصر العدل أمام مرأى ومسمع المحامين والمواطنين.

وأشارت معلومات خاصة لـ “سفير الشمال” الى أن المحامي المعتدى عليه تقدم بشكوى الى النيابة العامة في الشمال التي بدأت بملاحقة المحامي المعتدي (طارق. ش) فورا لأن إعتداءه عليه كان بالجرم المشهود وبالتالي فهو لا يحتاج الى طلب رفع حصانة عنه من نقابة المحامين.

وتضيف المعلومات: إن المحامي المعتدي غادر لبنان متوجها الى تركيا على وجه السرعة بعد إعتدائه على زيمله في قصر عدل طرابلس، كونه يعلم بأن ما قام به سيعرضة للملاحقة القانونية وللتوقيف.





سفير الشمال