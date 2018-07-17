بالفيديو: هلعٌ عاشهُ لبنانيون على متن طائرة كويتية.. ماذا جرى؟!

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يبدو ان قدر اللبنانيين في الاونة الاخيرة ان يعيشوا نوعا اخرا من انواع الهلع ، هو ذاك الذي يرافقهم في رحلاتهم الجوية عبر طيران متجه الى بيروت او حتى مغادر لها ، والاسباب اعطال تقنية . وفي اخر هذه الحوادث ، هبوط اضطراري لطائرة كويتية كانت متجهة من الكويت الى بيروت . وفي التفاصيل ان الطائرة هبطت اضطراريا في مطار العقبة في الاردن بسبب تعرضها لعطل تقني في المحرّك الأيسر الامر الذي اثار الهلع والخوف بين المسافرين الذين بلغ عددهم 66 غالبيتهم من اللبنانيين.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الرئيس التنفيذي لشركة "العقبة للمطارات" ومدير مطار الملك حسين الدولي في العقبة، بشار أبو رمان، قوله أنّ "سبب هبوط إحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية اضطراريًّا في المطار هو عطل فني في محرّكها الأيسر".



وأوضح أبو رمان أنّ "الطائرة كانت تقوم برحلتها من الكويت إلى بيروت عبر الأجواء الأردنية"، مشيرًا إلى أنّه "تم تفعيل خطة الطوارئ وقامت الكوادر والإدارة وجميع الأجهزة بالمطار، بما في ذلك وأجهزة الدفاع المدني باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الطائرة"، مؤكّدًا "هبوط الطائرة بسلام