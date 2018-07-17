بالصورة - الوزير باسيل حاملاً جثمان القديسة مارينا: لبنان يستعيد إحدى نعمه ونستحق أن نبقى في أرضنا

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حطت في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، في الأولى واثنتين وعشرين دقيقة بعد ظهر اليوم، طائرة خاصة نقل على متنها ذخائر وجثمان القديسة مارينا، آتية من مدينة البندقية في ايطاليا، يرافقها وفد من الكنيسة الايطالية، وكان في استقبالها على ارض المطار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمعاون البطريركي في منطقة الجبة المطران جوزف نفاع ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبده ابو كسم ووفد من المجلس العام الماروني ضم السادة ميشال متى وانطوان رميا ورولان غسطين، اضافة الى العديد من الشخصيات الدينية والروحية والسياسية والممثلة تقلا شمعون والمخرج طوني فرج الله وعدد من الممثلين الذين شاركوا في اعداد فيلم وثائقي عن حياة القديسة مارينا. ولدى وصول الذخائر علت الصلوات والتراتيل، وعزفت موسيقى قوى الامن الداخلي الاناشيد الخاصة بالمناسبة. ثم أدخل جثمان القديسة مارينا الى صالون الشرق وسط صلوات الحاضرين.

وقد ألقى الوزير باسيل كلمة، وقال: "اليوم لدينا بركة جديدة حلت على لبنان وشعبه وأرضه، لبنان بلد البركات والنعم، بعودة القديسة مارينا الى أرضها، واليوم لبنان يستعيد واحدة من نعمه. القديسة مارينا نشرت القداسة من لبنان الى العالم، وها هي الارض تقول لنا مع عودة القديسة مارينا الى لبنان اننا نستحق أن نبقى فيها، ونحن علينا ان نعمل جميعا كلبنانيين للمحافظة على وطنا وارضنا وأبنائنا في هذا البلد، ونعمل جميعا كي نرد المغتربين والمنتشرين ونحافظ على قيمنا ونرد للبنان وهجة وايامه الحلوة".



وشكر باسيل "كل الذين عملوا وساعدوا لإيصال ذخائر وجثمان القديسة مارينا الى لبنان".