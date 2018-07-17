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لقاءات سياسية للرئيس عون في قصر بعبدا. الوزير رياشي: الرئيس عون اكد لي ان المصالحة المسيحية- المسيحية مقدسة

17
JULY
2018
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النقيب قليموس: ضرورة قيام الرئيس المكلف بمبادرات للاستعجال في تأليف الحكومة
 
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية، لاسيما تلك المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة الجديدة والعقد التي تواجهه، اضافة الى المصالحة المسيحية- المسيحية.
 
الوزير ملحم رياشي
 وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الاعلام ملحم رياشي الذي اطلعه على نتائج اللقاء الذي عقد قبل ايام في الديمان مع النائب ابراهيم كنعان بمبادرة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومضمون البيان الذي صدر عن اللقاء.
 
واوضح الوزير رياشي ان الرئيس عون اكد له " ان المصالحة المسيحية- المسيحية مقدسة وان ما نختلف عليه في السياسة نتفق عليه في السياسة ايضا".
رئيس الرابطة المارونية
 
وفي الاطار نفسه، استقبل الرئيس عون رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة ومواضيع الساعة، وبعد اللقاء قال النقيب قليموس:
 
" ان الرابطة المارونية وفي اطار الدور الذي تلعبه على الساحة الوطنية عموما والساحة المسيحية خصوصا، تسعى من خلال الاتصالات التي اجريتها اليوم مع فخامة الرئيس وبالامس مع غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى حماية الدور المسيحي الفعال في الوطن، وبالتالي فهي تعمل على كل ما من شأنه حلحلة العقد التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة والتي تتجاوز الساحة المسيحية، وصولا الى ساحات اخرى تتطلب ايضا معالجة بالعمق حتى يصبح الحل وطنيا بامتياز.  وترى الرابطة ضرورة قيام الرئيس المكلف، من منطلق الحس بالمسؤولية بالاستعجال في تأليف الحكومة من خلال مبادرات نرى ان يقوم بها في هذا الاتجاه".
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