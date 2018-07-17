بالأسماء - هؤلاء هم رؤساء اللجان النيابية

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انتخب مجلس النواب لجانه الـ 16، وقد توزّع رؤساء اللجان النيابية المنتخبة على الشكل الآتي:
- لجنة المال والموازنة: النائب إبراهيم كنعان.
- لجنة الإدارة والعدل: النائب جورج عدوان.
- لجنة الشؤون الخارجية: النائب ياسين جابر.
- لجنة الأشغال: النائب نزيه نجم.
- لجنة التربية: النائب بهية الحريري.
- لجنة الصحة: النائب عاصم عراجي.
- لجنة الدفاع: النائب سمير الجسر.
- لجنة شؤون المهجرين: النائب جان طالوزيان.
- لجنة الزراعة والسياحة: النائب أيوب حميّد.
- لجنة البيئة: النائب مروان حمادة.
- لجنة التجارة والصناعة: النائب نعمت افرام.
- لجنة الإعلام والإتصالات: النائب حسين الحاج حسن.
- لجنة الشباب والرياضة: النائب سيمون أبي رميا.
- لجنة حقوق الإنسان: النائب ميشال موسى.
- لجنة المرأة والطفل: النائب عناية عزالدين.
- لجنة تكنولوجيا المعلومات: النائب نديم الجميّل.