بالأسماء - هؤلاء هم رؤساء اللجان النيابية

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انتخب مجلس النواب لجانه الـ 16، وقد توزّع رؤساء اللجان النيابية المنتخبة على الشكل الآتي:



- لجنة المال والموازنة: النائب إبراهيم كنعان.

- لجنة الإدارة والعدل: النائب جورج عدوان.

- لجنة الشؤون الخارجية: النائب ياسين جابر.

- لجنة الأشغال: النائب نزيه نجم.

- لجنة التربية: النائب بهية الحريري.

- لجنة الصحة: النائب عاصم عراجي.

- لجنة الدفاع: النائب سمير الجسر.

- لجنة شؤون المهجرين: النائب جان طالوزيان.

- لجنة الزراعة والسياحة: النائب أيوب حميّد.

- لجنة البيئة: النائب مروان حمادة.

- لجنة التجارة والصناعة: النائب نعمت افرام.

- لجنة الإعلام والإتصالات: النائب حسين الحاج حسن.

- لجنة الشباب والرياضة: النائب سيمون أبي رميا.

- لجنة حقوق الإنسان: النائب ميشال موسى.

- لجنة المرأة والطفل: النائب عناية عزالدين.

- لجنة تكنولوجيا المعلومات: النائب نديم الجميّل.