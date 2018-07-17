السيّد: "خايف على راسك ما يركب جميل السيد محلّ بري"؟!

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بعد أخذ وردّ بين النائب جميل السيد وجمهور حركة أمل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد السيد مؤتمرا صحافيا، لتوضيح موقفه.

وقال السيد: "بعد الانتخابات النيابية ابلغت الرئيس نبيه بري عدم رضى الناس في البقاع وهناك من يسأل لماذا لا يعطى البقاع كالجنوب؟"

وأضاف: "اردت عبر تغريدتي استنهاض بري الذي هو اقدر بالدولة من السيد نصرالله ليتحرك بقاعا ومن يثير الفتنة هو من لا ينقل الحقيقة كما هي".

وتابع: "اتمنى على الرئيس بري اقصاء من يزرع فتنة في داره وان كنت اطالب بحاجات للبقاع فإن هذا لا يعني انني انتقص من الجنوب"، متوجّها الى الشخص عينه بالقول: "خايف على راسك ما يركب جميل السيد محلّ بري"؟

واعتبر السيد انه "من حسنات الرئيس بري في السياسة انه لا صهر لديه او ابنا في السياسة وهو قال انه لن يورث احدا".