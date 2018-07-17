في لبنان.. ضرب طفلته حتى الموت!

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أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، قرارا في حق المدعى عليهما الموقوفين وجاهيا ولا يزالان أ.العساف (سوري) وزوجته ف.العساف (سورية مقيمة على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية) وكل من يظهره التحقيق بالتسبب بقتل أبنته القاصر آ.العساف (مواليد 2013) من زوجته الأولى م.العساف بواسطة الضرب، وتعنيف وإيذاء ابنيه القاصرين عدي (توفي في وقت سابق) ومحمد بشكل مستمر ومقصود.





وأظهرت التحقيقات الأولية والاستنطاقية والتقريران اللذان وضعهما الطبيب الشرعي كيفورك كومبه جيان واقعة ضرب الطفلة حتى الموت من خلال كسور وكدمات على كامل أنحاء الجسم.





ووفقا لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وخلافا لها تقرر اعتبار فعل المدعى عليهما جناية منصوص عليها في المادة 189/549 من قانون العقوبات والظن بهما بجنحة المادة 554 من قانون العقوبات. كما تقرر الظن بالمدعى عليها بجنحة المادة 36 من قانون الأجانب واتباع الجنحتين بالجناية للتلازم، وإعادة الأوراق الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإيداعها المرجع المختص.