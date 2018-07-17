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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 تمّوز 2018

17
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الأخبار
سوريا في الميدان والسياسة: الجيش يستكمل عدّة معركة الحدود
‫عون: الحريري يُخطئ
مزايدة لـ«الداخلية» تخالف قانون المحاسبة
واجهة صيدا البحرية: «بحر العيد» اختفى والتعويضات معلّقة

البناء
قمة هلسنكي تتجاوز سقوف التوقعات... بوتين وترامب يتفقان على سوق النفط والغاز
بوتين لفك الاشتباك في الجولان كطريق للقرار 338 ولا انسحاب إيراني
تفاهم حول عدم ربط النازحين السوريين بالحل السياسي يستقطب اهتمام لبنان

الجمهورية
جنبلاط: "التيار" استولى على الدولة
ترامب-بوتين: "بداية جيدة جدا"
التسوية الرئاسية "صامدة"
ماذا طلب الراعي من باسيل؟

اللواء
قمة إستعادة الثقة: تجاوز التدخل بالإنتخابات والكونغرس يهاجم ترامب
ضمان أمن إسرائيل وتوافق في سوريا وتنظيم الخلاف حول إيران
الحريري يأخذ المبادرة: الأمر لي في تأليف الحكومة
التيار العوني: العقد ليست عندنا.. وجنبلاط يتجاوب مع باخرة «سلطانة ضومط»
النظام يسيطر على تل إستراتيجي يطل على الجولان

الديار
البيان الوزاري يدخل على خط تشكيل الحكومة: سقوط النأي بالنفس؟
الحريري يرفض التراجع في الملف السوري... وينتظر ايجابات من بعبدا
الحل الدستوري جاهز لدى عون «واجهاض» تسويات لحل «العقد» الحكومية

المستقبل
عون لم يُحدد مهلة لتشكيل الحكومة لأنها "مخالفة للدستور"
الحريري متفائل والتواصل "مستمر مع الجميع"
ترامب يهدي ترامب "كرة سوريا"

L'Orient-Le Jour
Élection des commissions aujourd’hui pour activer le Parlement

The Daily Star
Hariri upbeat on breaking Cabinet deadlock

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