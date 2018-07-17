أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 تمّوز 2018

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البناء

خفايا

تنتظر مصادر سياسية متابعة نتائج الجلسة النيابية العامة التي ستُعقد اليوم في ساحة النجمة، لكي تظهر بشكل نهائي الاتفاقات بين الكتل بشأن توزيع رؤساء اللجان النيابية وأعضائها، لأنّ ذلك من شأنه أن يبيّن إلى حدّ كبير أسماء النواب الذين استبعدتهم كتلهم عن التوزير، حيث تمنع المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان وبين المنصب الوزاري...

كواليس

توقفت مصادر متابعة لقمة الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أمام الحملة الفورية التي استهدفت القمة من أوساط ديمقراطية وجمهورية في واشنطن، وقالت إنّ هذا علامة على تفاهمات كبرى جرت في القمة تشكل الحملة عليها حركة اعتراضية لتعطيل مفاعيلها، ولفتت المصادر إلى إشارات الرئيسين لتنظيم سوق الطاقة وما قد يعنيه للكثير من التكتلات الإقتصادية الأميركية خصوصاً قطاع شركات النفط المتضرّرة من الإستثمار في النفط الصخري والغاز الصخري التي يدعمها ترامب…

الجمهورية

سئل دبلوماسي لبناني عن إنعكاسات قمة ترامب - بوتين على لبنان فقال: «كل شي بيصير برّا بينعكس علينا».

قال وزير حزبي «إننا لم نكن نتوقع أن نصل الى هنا إقتصادياً ومالياً».

قال نائب عندما سُئل عن تأخير تأليف الحكومة إن على أحدهم الإعتراف «إنو عم بيزيدها».

اللواء

لغز

انشغلت الأوساط الاقتصادية والمصرفية بما يجري تداوله بشأن بعض المصارف، وانعكاس ذلك على الاستقرار العام،الذي يوفره الإستقرار النقدي في البلاد.

غمز

تعتقد جهات قضائية انه في حال استقالة بعض القضاة، لأسباب تحوم حولها شبهات، يتعين إحالة المعنيين إلى التحقيق لجلاء الالتباسات.

همس

اكتفى مرجع كبير بما نقل عن لسانه بالابتسامة: وهل يترتب الردّ في مثل هذه الحالات؟!

المستقبل

يقال إن ديبلوماسيين غربيين لا يستبعدون استمرار الوضع السوري الراهن على حاله لسنوات، ويلفتون إلى أن ذلك لا يعني أن رئيس النظام سيكون قادراً على حكم سوريا موحّدة.