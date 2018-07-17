كرامي: الحريري لم يعَد الممثل الوحيد للسنة

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أشارت "البناء" إلى أنه على صعيد عقدة رفض الحريري تمثيل السنة خارج عباءته السياسية، لا يزال اللقاء التشاوري السني على موقفه من حقه في التمثل بوزيرين في الحكومة وإلا سينتقل الى ضفة المعارضة للحكومة ورئيسها. وفي السياق، أشار رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي إلى «أن تيار المستقبل لم يعُد يمثل الطائفة السنية كما كان سابقاً، حيث بات تمثيله اليوم يشكل ثلثي الطائفة السنية. ونحن نمثل ثلث هذه الطائفة. وأوضح أن «لقاءنا الأخير جمع ستة نواب سنة، لكن اهداف هذا اللقاء كان يتحدث باسم كل النواب السنة الذين هم خارج عباءة المستقبل وتمثيلنا في الحكومة العتيدة بوزيرين حقنا لمواجهة الاستئثار والإلغاء بحق السنة واستعادة حقنا في السلطة. ولقاؤنا لا يندرج ضمن تشكيل كتلة نيابية، إنما للرد على كلام انه لا يوجد سنّة في الحكومة غير سنّة المستقبل، بل لتوضيح المشهد أننا نواب سنة ولقاؤنا يندرج تحت عنوان اللقاء الوطني».