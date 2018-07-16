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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

مساع مستجدة على خط الحكومة ترجمت بعودة الاتصالات التي قد تؤدي الى معالجة العقد المتعددة في اطار تسهيل تشكيل الحكومة وتسريع ولادتها، وسط معلومات للـ otv عن ان المشكلة لا تزال لدى الاشتراكي والقوات وسنة المعارضة، وأن التيار الوطني الحر قدم كل التسهيلات وينتظر...

في هذا الوقت، يستكمل المجلس النيابي غدا مطبخه التشريعي بانتخاب اللجان النيابية. هنا أيضا، تبذل مساع لتفاهم شامل، لا يزال في انتظار عقدة لجنة الاشغال التي يريدها حزب الله، بعدما كانت سابقا من حصة تيار المستقبل. علما أن اللجنتين الأبرز، "المال والموازنة" و"الادارة والعدل" حسمتا للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية...

هذا على الصعيد المحلي. أما دوليا، فاتجهت الأنظار الى قمة بوتين- ترامب التي انعقدت على ارض فنلندا، وسط انتظار اقليمي ودولي لانعكاساتها على أكثر من ملف، من بينها الواقع السوري.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



القصر الرئاسي في هلسنكي الفنلندية استضاف القمة الأميركية - الروسية التاريخية وهي ليست سوى البداية كما قال ترامب. وفي محادثات القمة التي وصفت بأكثر من ممتازة وصريحة ومفيدة، ركز الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على اللجوء الى علاقات استثنائية بين واشنطن وموسكو، وتناولا أزمات العالم الضاغطة من فلسطين وحل الدولتين الى سوريا والدستور الجديد الى اليمن والحكومة الواحدة الى ليبيا والإستقرار النفطي فيها الى أوكرانيا وحسن الجوار. وقبل كل هذا معالجة الصواريخ العابرة للقارات وفرملة الإندفاعة الصاروخية الإيرانية ووقف المشروع النووي ووضع حد للتدخل في سوريا وحماية الجنوب السوري ومحاربة الإرهاب والحفاظ على الإقتصاد العالمي.

محليا برز إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري أن ولادة الحكومة منتظرة هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه. وقد أعرب الرئيس الحريري عن تفاؤله في وقت اجتمع مستشاره الوزير غطاس خوري مع المستشار الرئاسي الياس أبو صعب ودرسا الطروحات لتشكيل الحكومة على أن يعودا الى الإجتماع غدا بعد إبلاغ الرئيس الحريري بالنتائج.

وسط هذه الاجواء اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام وفد نقابة الصحافة ان الليرة ثابتة باستمرار ووضعنا المالي متين بشهادة المؤسسات الدولية وكل الكلام عن خطر يصيب سعر صرفها لا يستند الى أسس رقمية.

إذن في هلسنكي قمة تاريخية بين الرئيسين الأميركي والروسي.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

تأليف الحكومة يراوح ورغم قول الرئيس المكلف بان الحكومة قابلة لرؤية النور في غضون اسبوع او اسبوعين فانه قصد بهذا الموقف ان لا تقدم على هذا الخط بعد بل ان الحريري اضطر الى التذكير مجددا بانه هو من يؤلف الحكومة في اشارة الى انزعاجه من احد ما يسعى إلى السطو على دوره.

كواليس التأليف التي دخلتها ال mtv بينت ان العقدة التي يشكو منها الحريري تقع جغرافيا في بعبدا حيث تختلط الحدود وتتمازج بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية وسط انقطاع للتواصل المباشر بين باسيل والحريري.

وقد رأى المتابعون ان الخط البديل للتواصل الذي فتح بين الوزيرين الياس بو صعب وغطاس خوري يؤشر الى علة تصيب العلاقة بين الرجلين.

توازيا، وفي حركة حض من قبل الرئيس بري على الاسراع في تأليف الحكومة يجتمع المجلس النيابي الثلاثاء لانتخاب لجانه النيابية.

وسط هذه الخفقة الداخلية زيارة لافتة بتوقيتها ومضامينها للمستشار الايراني حسين جابري انصاري الى بيروت طالبا وقوف لبنان بجانب الدول الداعمة لايران في كباشها مع واشنطن الناجم عن انسحاب الاخيرة من الاتفاق النووي. كما اوحى انصاري بضرورة انتهاج سياسة ملائمة للنظام السوري في ما يخص ملف اعادة النازحين.

وصول انصاري تزامن مع قمة ترامب بوتين في هلسنكي التي اوصت في اول قراراتها باحياء العمل بمفاعيل القرار الاممي الذي يفرض على سوريا واسرائيل احترام وقف النار على خط الفصل في الجولان المحتل في اشارة اميركية الى قبولها ببقاء الاسد في السلطة ولكن مع امر مهمة واضح له بحماية حدود اسرائيل، في المقابل تتولى موسكو الضغط على ايران للانسحاب من سوريا.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

من بين ركام العقد خرج أمل رئيس الحكومة سعد الحريري بإنبعاث ثاني اوكسيد التأليف لإنتاج التشكيلة الاسبوع المقبل. وليس واضحا مكونات الهرمون السياسي الذي تحرك فجأة في العروق المتجمدة لكن الرئيس المكلف بدا بجاهزيته الكاملة حيث يشاور الجميع لا خلاف مع رئيس التيار القوي جبران باسيل سيلتقي رئيس الجمهورية وله وحده مع الرئيس صلاحية تأليف الحكومة وليس لأحد غيره.

هذه الرافعة لا تلزم التأليف بالعجلة حيث لا تزال العقبات تحافظ على معاييرها ولم تتحرك قيد كتلة فيما يسجل أول احتكاك حراري نيابي غدا في جلسة انتخاب اللجان التي حل معظمها بالتوافق المسبق والتفاهم على أسماء رؤسائها ومقرريها وهذا التفاهم ينسحب تقاربا بين حزب الله والقوات هل تجري ترجمة هذه المواءمة داخل جلسات مجلس الوزارء في الحكومة الجديدة؟ فالطرفان يخوضان حرب فساد معلنة واحدة غير أن نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني كان قد ترك وحيدا في معارك داخل الجلسات حيث خاض منفردا حرب البواخر والمسشفيات والدواء وتحريف محاضر مجلس الوزراء وإذا ما تفعل التوافق بين الحزب والقوات قد يحدث الحزبان فرقا لمصلحة تركيب عدادات للمحاسبة من الداخل والعدادات خارجها تتحول الى ازمة اليوم طرفاها الدولة وأصحاب المولدات وقد أبدى وزير الاقتصاد رائد خوري اصرارا عبر الجديد على إلزام أصحاب المولدات هذه الخطوة وفي حال لم يلتزموا "فتشوا عن غيرن" حيث سيصبحون في مواجهة مباشرة مع البلديات أي مع الدولة وكفى المواطنين بقاء تحت رحمتهم. وكشف خوري عن ضغط تعرضت له وزارة الاقتصاد من أصحاب المولدات لوقف نظام العدادات.

وبعداد منعزل عن خطوط المعمل الحراري الأزرق مد وزير الداخلية نهاد المشنوق شبكة داخلية مع السعودية التي وصلها اليوم في زيارة هي الأولى رسميا كوزير للداخلية وذلك بناء على دعوة من نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

على أن أكثر المولدات الدولية تأثيرا في العالم دارت محركاته اليوم في هلسنكي مع قمة ترامب بوتن وبخط ترامب فإنها قمة أعقبت حمق واشنطن وغباءها وقد بايعت وزارة الخارجية الروسية هذا الموقف وردت على تغريدة الرئيس الاميركي بالقول "نتفق معكم" ورئيسا كل الكرة الأرضية تناقشا من خلال الساحرة المستديرة إذ قدم بوتين كرة القدم الخاصة بمونديال روسيا الى ضيفه وقال له إن الكرة الان في ملعبكم لكن ما يتفق عليه الرئيسان الاميركي والروسي سيحول العالم إلى ملعب والجمهور الى مجرد مشجعين.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

بإنتظار ترجمة الأجواء التوافقية التي سادت اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم في جلسة انتخاب المطبخ التشريعي غدا، بقيت النفحة التفاؤلية في عملية تشكيل الحكومة تقف عند عتبة لقاء طال انتظاره بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل كحل عقدة عبور نحو القصر الجمهوري.

على وقع التوتر العالي بين الاشتراكي والتيار، منعت الرياح الباخرة التركية الثالثة من أن ترسو عند الجية على ذمة وزير الطاقة الذي لوح بنقلها إلى الذوق. ولاحقا غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ناصحا بالتعامل مع السفينة العثمانية السلطانية (ضومط) بمرونة مشروطة بزيادة حجم تزويد الإقليم بالطاقة وألا يكون هذا الحل على حساب معمل جديد للدولة في الجية.

على المستوى الدولي، قمة روسية - أميركية وصفت بالصريحة والمثمرة وهي ليست سوى بداية، فهل تترجم مفاعيل القمة هذه المرة خصوصا أن فلاديمير بوتين أعلن أن كل الظروف مؤاتية لتعاون فعال بشأن سوريا رغم أن نظيره الأميركي أولى اهتماما خاصا بشأن إسرائيل.



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مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"

رسائل طمأنة سياسية ونقدية. فالرئيس المكلف سعد الحريري طمأن ان التواصل مستمر مع الجميع لتشكيل الحكومة، والعمل يسير من خلال التواصل الهادئ، وقد تم في الاسبوع الماضي تهدئة الخطاب السياسي بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وقال: انا من يشكل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية وكل الكتل والاحزاب هم ممثلون في الحكومة وبناء على ذلك اقوم بالاتصالات وبنتيجتها اقابل رئيس الجمهورية ميشال عون ونتشاور ونصدر التشكيلة الحكومية.

اما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فقد طمأن الى ان البنك المركزي متحكم بسعر صرف الليرة، وكل الكلام عن خطر يصيب سعر صرف الليرة، هو كلام لا يستند الى اسس رقمية، وان الليرة اللبنانية ثابتة، وثابتة باستمرار. وسأل الذين يتكلمون عن انهيار الليرة او التراجع في سعر الصرف: على ماذا يرتكزون؟ وقال: ثمة مؤسسات دولية تتابع وضع لبنان وتعطي رأيها ونظرتها المستقبلية، وتقول إن الوضع ثابت بسبب وجود وضع نقدي متين.

اما كتلة المستقبل فقد طمأنت بعض من خاض بمسألة العلاقات اللبنانية السورية عبر مواقف وتصريحات بان مجلس الوزراء هو الجهة المخولة تحديد السياسات ومسار العلاقات خصوصا في ما يتصل بالملفات الخلافية على غير صعيد.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

من دون مبالغة يمكن القول ان سوريا واسرائيل كانا الحاضرين الاكبرين في قمة هلسنكي بين ترامب وبوتين وان الاتفاق بين الزعيمين كان واضحا حول هذا الملف وهذا ما عكسته اجوبتهما في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده بعد المحادثات ومن ابرز ما اعلناه نعمل من اجل سلامة اسرائيل جيشانا ينسقان في سوريا التركيز على وقف النار في الجولان عام 1974 اذا تمكنا من مساعدة اللاجئين السوريين فان موجة اللجوء الى اوروبا ستتراجع.

من خلال هذه المواقف يمكن التاكيد ان المنطقة تحت نظر الجباريين ترامب وبوتين وعليه لا مكان لأي دولة اقليمية في هذا الاتفاق وحين يقال ان موسكو وواشنطن تعملان لسلامة اسرائيل وحين يقال ان الجيشين الاميركي والروسي ينسقان في سوريا وحين يؤكدان على الستاتيكو القائم في الجولان منذ 44 عاما فهذا يعني ان العملاقين اتفقا على المنطقة. ما يطرح السؤال الرئيسي اين ايران من هذا التوافق؟ خصوصا ان حضورها العسكري في سوريا لافت جدا.

ربما يستلزم الامر بعض الوقت لاستيعاب ما قيل في هلسنكي لانه سيشكل خارطة طريق للمسار في المنطقة.

لبنانيا، ملفان متداخلان موجودان في دائرة الاهتمام الملف الاول تشكيل الحكومة والثاني انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها غدا، واليوم حسم الرئيس المكلف الجدل في ما يعتلق بآلية التشكيل فقال انا رئيس الحكومة المكلف، وانا من يشكل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية ولا شيء يمنع من لقاء الوزير باسيل.

يأتي هذا الموقف عشية انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها بعد شهرين ونصف على الانتخابات ويمكن القول انه بعد جلسة الغد فان الالية التشكيلية لمجلس النواب تكون قد اكتملت ولكن قبل كل هذه الملفات يجب التوقف عند ملف متمادي يقض مضاجع اللبنانيين وهو ملف الفساد المزمن ومتفرعاته.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

فلسطين لن تغادر الذاكرة، وصفقة القرن لن تمر.

هو خط البداية والنهاية الذي رسمه الامام الخامنئي للتعامل مع المؤامرة الشيطانية التي تحيط بالقضية الفلسطينية وبالقدس. وايمانا بهمة فلسطين وقدرات اهلها وثبات حقهم حسم الامام بان صفقة دونالد ترامب التي استسلم لها بعض الدول الاسلامية لن تقوم لها قائمة مهما حاول صانعوها الرهان على الوقت للتسلل بها الى وعي الامة.…

صانع الاوهام، المراهن على الصفقات، الرئيس الاميركي دونالد ترامب كان اليوم امام مشهد يزيد من تناقضاته المرسومة على مساحة العالم.. قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في هلسنكي على مدى أكثر من ساعتين وصفها بالجيدة جدا، بعد ان كان قد وصف روسيا قبل القمة بالعدوة..

ترامب هرب الى العناوين بعيدا عن التفاصيل، ابرزها محاربة الارهاب، فيما لم تغب سوريا عن ابرز البنود وكذلك ايران.…ايران الثابتة بمواقفها الى جانب شعوب المنطقة، تنشط في تقديم دبلوماسيتها وسيلة لبث مواقفها. واليوم كانت بيروت محطة لمبعوث الرئيس الايراني حسين جابري انصاري.…

ومن القصر الجمهوري كان الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على ان الخروج الاميركي من الاتفاق النووي يحمل تداعيات سلبية على امن واستقرار المنطقة.

انصاري الذي التقى ايضا الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل اكد من جهة اخرى أن الاولوية لإيران اليوم هي حل قضية النازحين السوريين وضرورة عودتهم الامنة الى بلادهم، مشيرا الى ان الحديث عن حل سياسي للازمة السورية لا يتم من دون تحقق هذه العودة.…

في المشهد اللبناني السياسي، حراك في عين التينة على خط هئية مكتب المجلس النيابي مهد لجلسة انتخاب اللجان النيابية المقررة غدا. تحقق التوافق على الاسماء والتشكيلات بنسبة 90 في المئة والباقي احيط بدعوات وتمنيات بالا يحمل احد المشاكل الى المجلس.

اما التاليف الحكومي، فالجديد فيه فقط اعلان الرئيس المكلف ان تواصله مع الجميع سينتج الحكومة قريبا مبديا تمسكه بحكومة وفاق وطني، والا مشكلة بينه وبين الوزير جبران باسيل.



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