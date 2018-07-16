living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوجيرو تقرر الإدعاء على صحيفة الأخبار بجرم القدح والذم والتحقير ونشر أخبار كاذبة

16
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أكدت هيئة "أوجيرو" في بيان لها أنها قررت اللجوء إلى القضاء والادعاء على صحيفة "الأخبار" بجرم القدح والذم في الحملة التي تطالها وتطال الدولة بمختلف مؤسساتها.

وجاء في نص البيان الذي أصدرته اليوم: " صحيفة الأخبار تجاوزت كل الخطوط الحمر في حملتها التي تقودها منذ أسابيع على لبنان الرسمي والشرعي... فإن هذه الحملة التي كانت تستهدف ظاهريا هيئة أوجيرو تطال في الحقيقة وكما بات جليا للجميع الدولة اللبنانية بمختلف مؤسساتها الأمنية والعسكرية والرقابية والقضائية... إنها تستهدف العهد وحكومته... والتهمة هي العمالة للعدو الإسرائيلي... وذلك من خلال زعم تسريب معلومات خاصة عن الأفراد والمؤسسات المشتركة في الشبكة الثابتة، تارة عبر شركة إسرائيلية حسب الصحيفة، وتارة أخرى عبر شركة يملكها لبناني... بتواطؤ مزعوم من قبل معالي وزير الإتصالات ومستشاره ومدير عام هيئة أوجيرو وبحماية معالي وزير العدل والمدعي العام التمييزي وبغطاء من قيادة الجيش الوطني اللبناني وقيادة قوى الأمن الداخلي... هذا الإتهام تخطى كل ما يمكن القبول به أو السكوت عنه أو حتى الرد عليه ببيان... لذلك قررت هيئة أوجيرو اللجوء إلى القضاء اللبناني الشريف والنزيه شاء من شاء وأبى من أبى والإدعاء على صحيفة "الأخبار" بجرم القدح والذم والتحقير ونشر أخبار كاذبة الذي لا يليق بمهنة الصحافة ودورها الذي نحترم ونجل... ومن هذا المنطلق نطالب نقابة الصحافة، نقابة شهداء القلم، التحرك فورا صونا لصحافة حرة وموضوعية.. هيئة أوجيرو كما وكافة مؤسسات الدولة اللبنانية تقوم بدورها الوطني على أكمل وجه ولا تخدم سوى المواطن... أما من يريد ويضع كل جهده في تشويه هذه الحقيقة هو من له دور مشبوه خدمة لعدو في الخارج أو لمستفيدين في الداخل لا يقلوا خطورة وباتوا يتربصون لمؤسسات الدولة اللبنانية ويعملون على إسقاطها... ولكن هيئة أوجيرو وكافة مؤسسات دولتنا لن تسمح بذلك... ولبنان ليس للبيع"...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout