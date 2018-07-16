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هنا تكمن المشكلة على خط الحكومة

16
JULY
2018
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 مساعٍ مستجدّة على خط الحكومة تُرجِمت بعودة الاتصالات التي قد تؤدي الى معالجة العُقد المتعددة في اطار تسهيل تشكيل الحكومة وتسريعِ ولادتها، وسْط معلوماتٍ للـ otv عن انّ المشكلة لا تزال لدى الاشتراكي والقوات وسُنّة المعارضة، وأن التيار الوطني الحر قدّم كلَ التسهيلات وينتظر...


في هذا الوقت، يَستكمل المجلس النيابي غداً مطبخَه التشريعي بانتخاب اللجان النيابية. هنا أيضاً، تُبذَل مساعٍ لتفاهمٍ شامل، لا يزالُ في انتظار عُقدة لجنة الاشغال التي يريدها حزبُ الله، بعدما كانت سابقاً من حصّة تيار المستقبل. علماً أنّ اللجنتين الأبرز، "المال والموازنة" و"الادارة والعدل" حُسِمتا للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية...


هذا على الصعيد المحلي. أما دولياً، فاتجهت الأنظار الى قمة بوتين- ترامب التي انعقدت على ارضِ فنلندا، وسْط انتظارٍ اقليميٍ ودوليٍ لانعكاساتها على أكثر من ملف، من بينِها الواقع السوري.

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