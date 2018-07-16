الاسمر بعد لقائه الحريري: الشعب يعاني ضائقة اقتصادية كبيرة تقتضي الإسراع بتشكيل الحكومة

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استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط"، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر الذي قال على الأثر: "نقلنا للرئيس الحريري مطلب الاتحاد بضرورة الإسراع في تأليف الحكومة، والخروج من منطق المحاصصة إلى منطق المؤسسات والدولة. فالشعب اللبناني بأكمله يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة تقتضي الإسراع في تأليف الحكومة والخروج من منطق الوزارات السيادية والوزارات الخدماتية إلى خدمة الناس".

أضاف: "والحقيقة أن الدين العام وصل إلى مبلغ كبير، والوضع الاقتصادي لا يحتمل، ولا طاقة لنا، نحن ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الأجر، على الاحتمال. يفترض أن تكون هناك حكومة في القريب العاجل تعالج مشاكل الناس، بدءا بالإسكان والكهرباء والنفايات والمياه والضمان الاجتماعي وكل أمور الشعب اللبناني".

وختم قائلا: "لمسنا، وربما للمرة الأولى، أجواء تفاؤلية لدى دولة الرئيس، ووعداً بالإسراع في معالجة قضايا الناس".