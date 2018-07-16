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بو عاصي بحث وخليل في مخرج لازمة الاسكان يتلائم مع قوانين المالية العامة

16
JULY
2018
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 زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي وزير المال علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة وتناول البحث أزمة القروض المدعومة للاسكان وسبل الخروج منها، حيث طرح بو عاصي أفكارا عدة للتوصل الى حلول، جزء منها يمر بصلاحيات وزارة المال.

واكد بو عاصي بعد اللقاء "انهما بحثا في افكار الحل المطروح لمعرفة مدى نجاح هذه المقاربة والشروط المعتمدة وعدد من التفاصيل، لا سيما المتعلقة بقانوني المحاسبة العمومية والنقد والتسليف".

وشدد بوعاصي على ان "الهدف واحد وهو السماح لذوي الدخل المحدود بتملك الشقق السكنية وعودة النشاط الى قطاع البناء لتحريك العجلة الاقتصادية".

وتابع: "اذا وجدنا ان فكرة اعفاء المصارف من الضرائب امر صعب سنسعى الى ايجاد مقاربات اخرى. وتوافقنا على ضرورة وجود سياسة اسكانية للدولة اللبنانية لا تنهار عند اي ازمة، ورأينا ان شروط المؤسسة العامة للاسكان هي الانسب للحصول على قروض مستدامة".

واشار بو عاصي الى ان "الجولة على المعنيين ستتابع حتى بلورة سياسة اسكانية واضحة، ومن الممكن ان نعود الى التفكير بالتمويل من خلال مصرف لبنان ومصادر تمويل اخرى، ممكن ان يكون جزء منها من خزينة الدولة".

وردا على سؤال عن مهلة الخروج من الازمة، اكد بو عاصي انه "لا يعطي وعودا كاذبة بل يعتمد الشفافية مع الناس، لذا لن يحدد مهلة زمنية معينة لانتهاء الازمة، الا ان الوعد الوحيد الذي يعطيه هو متابعة العمل وبذل كل الجهود للوصول الى حل باسرع وقت".

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