درغام: رائحة فساد الأشغال في عكار فاحت وانتشرت

A + A -

أعرب النائب أسعد درغام عن أسفه لما وصلت اليه الأمور في وزارة الأشغال لجهة السمسرة والمحاصصة الواضحة في عكار وهدر المال العام، لافتا الى "أننا فوجئنا اليوم بأعمال حفر طريق عام ضهر حلبا بهدف إعادة تعبيدها، بالرغم من وضعها الممتاز جدا، خصوصا أن أعمال التعبيد على هذه الطريق تمت منذ حوالي السنة على يد الهيئة العليا للاغاثة".



وأضاف: "ان ما يجري مرفوض ورائحة الفساد فاحت وانتشرت في عكار جراء فضائح من يستلم وزارة الأشغال، ويوزع المشاريع والحصص على هواه من دون أي إعتبارات".



وختم درغام: "كنا نتمنى من القيمين على أعمال الأشغال الالتفات الى البلدات التي لم تعرف الاسفلت منذ الاستقلال، فهناك يا معالي الوزير بعض الطرق في عكار التي لا تصلح حتى لسير الدواب، ولكن للأسف أعينكم لم تراها وآذانكم الصماء لم تسمع بها".