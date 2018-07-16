ما جديد قضية هنيبعل القذافي؟!

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قررت قاضي التحقيق في بيروت القاضي ريتا غنطوس بتاريخ 12/7/2018، إستكمالا للتحقيقات في الدعوى المقدمة من الدكتور حسين حبيش ضد هنيبعل القذافي وآخرين بجرم تأليف عصابة إرهابية وخطف وحجز حرية ومحاولة قتل والتدخل في هذه الجرائم، منع المدَّعى عليه القذافي من مغادرة الأراضي اللبنانية لمدة سنة وسطَّرت مذكرة للمديرية العامة للأمن العام اللبناني لتنفيذ القرار المذكور والعمل بمضمونه.

يشار الى ان القذافي موقوف بموجب مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة عن المحقِّق العدلي القاضي زاهر حمادة في قضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وينفذ عقوبة الحبس مدة سنة ونصف الصادرة عن محكمة استئناف جنح بيروت برئاسة القاضي رولا الحسيني بجرم تحقير القضاء.