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معلوف في عشاء هيئة بعبدات في التيار: لوضع معيار موحد وواضح في عملية تشكيل الحكومة

16
JULY
2018
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نظمت هيئة بعبدات في "التيار الوطني الحر" عشاءها السنوي في مطعم "Colibri"، في حضور ممثل رئيس التيار الوزير جبران باسيل النائب إدي معلوف، النائب السابق سليم سلهب رئيس بلدية بعبدات هشام لبكي، نائب منسق هيئة قضاء المتن في التيار عبدو لطيف وأعضاء مجالس بلدية، مخاتير وحشد من مناصري واصدقاء التيار في بعبدات وجوارها.
 
لبكي
وألقى منسق بعبدات في التيار ايلي لبكي كلمة تحدث فيها عن مسيرة رئيس الجمهورية منذ بداياتها وعن النتائج التي حققتها ونوه بقيادة باسيل للتيار كما طالب نواب التكتل بالمساعدة لحل بعض المشاكل الانمائية لبلدة بعبدات 
 
لطيف
من جهته، ركز لطيف على ضرورة التنبه للحرب التي تشن بوجه التيار الوطني الحر ومحاولة منعه من تحقيق مشروعه الاصلاحي ومحاولة افشال العهد كما تحدث عن تشكيل اللجان لمواكبت ملف عودة النازحين السوريين من قبل التيار  وضرورة التنسيق مع السلطات المحلية
 
معلوف 
بدوره، شكر معلوف مسؤولي ومناصري التيار على جهودهم خلال فترة الانتخابات والتي اثمرت الى وصول ٢٩ نائباً الى الندوة البرلمانية، هذا الرقم الذي يبدو انه فاجىء الجميع مما دفع بعضهم الى محاولة تخطيه في تشكيل الحكومة وهذا ما لن يسمح به التيار كما جدد طلبه لرئيس الحكومة بوضع معيار موحد وواضح في عملية التشكيل.
 
وسخر من تذاكي بعض السياسيين والاعلاميين من خلال محاولاتهم الفصل بين الوزير باسيل والتيار بإستهدافهم المباشر لشخصه وايحائهم انهم يحيدون التيار الامر الذي لم ولن يحقق هدفه.
 
وطالب كل من عرقل واخر خطة الكهرباء والسدود وعاد وسار بها ان يبرير موقفه امام المواطنين الذين يتكبدون اليوم ثمار سياساته الخاطئة، كما تطرق الى ملف النازحين السوريين بالارقام وعن تأثيره السلبي على الاقتصاد والبطالة وضرورة الاسراع في حله.
 
وختم معلوف بالتأكيد ان الشعب الذي وقف الى جانب العماد عون في مطالبته بإستقلال لبنان ومن ثم دعمه بمطالبته إستعادة الحقوق والمناصفة وتطبيق الميثاقية لن يخزل الريئس عون في مطلبه الاخير اليوم بالوقوف بوجه الفاسدين وتطهير الدولة منهم.
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