عناوين الصحف ليوم الاثنين 16 تمّوز 2018

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الأخبار

المهاجرون يفوزون بكأس العالم

ماذا يجري في «شورى الدولة»؟

معارك القنيطرة: عزل الحدود... وإغلاق ملف «النصرة» في الجنوب

‫رسائل التصدي من «غلاف غزة»

البناء

خروج 1400 مسلّح من درعا... والجيش يبدأ معركة القنيطرة... والعراق في غموض الفوضى

ترامب ينتظر لقاء بوتين «بفارغ الصبر»: «روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أعداء»

مراوحة حكومية مستمرة... الحلحلة المسيحية غامضة... والعقدة الدرزية واضحة

الجمهورية

شعار المرحلة: لا حكومة

فرنسا بطلة العالم

من يمثّل الناس؟

قوة العهد بركائزه الـ6

روسيا في مواجهة إيران

جعجع لـ"الجمهورية": ما ظلنا في نقطة الصفر

اللواء

بعبدا تلوح بانتهاء فترة السماح.. وتحذيرات من استسهال أو إستعجال أزمة جديدة!

الجيّة ترفض باخرة الكهرباء التركية.. وتفاعل الإختلاسات في نقابة الأطباء

فرنسا بطلة مونديال روسيا

احتجاجات العراق تتوسع والحكومة تواجه بالنار

الديار

هل يحكم ترامب وبوتين العالم؟

المستقبل

فرنسا ترفع كأسها الثانية

قطاع غزة: نذر حرب جديدة

العراق: احتجاجات الجنوب تتواصل والحكومة تلجأ للقوة

L'Orient-Le Jour

Berry pousse subrepticement Hariri à faire front à Aoun

The Daily Star

France are World Cup champions