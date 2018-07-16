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أسرار الصحف ليوم الاثنين 16 تمّوز 2018

16
JULY
2018
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البناء
خفايا
كشفت أوساط سياسية أنّ إحدى الشركات الأوروبية التي رست عليها مناقصة التنقيب عن النفط في لبنان، أكدت لمسؤولين لبنانيين أنها مستعدة لتأمين حوالى 13 مليار دولار سنوياً للخزينة اللبنانية من عائدات النفط، إلاّ أنّ إحدى الدول الكبرى، عندما علمت بالأمر، حذّرت الشركة من التنقيب في أكثر من بئرين اثنين فقط…!


كواليس
رأت مصادر إعلامية روسية أنّ اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي والفرنسي قبل وبعد قمة الرئيسين الروسي والأميركي يعطي الانطباع عن الشراكة التي يريد لها الرئيس الروسي أن تظهر مع فرنسا في ظلال التفاوض مع الرئيس الاميركي، خصوصاً بعدما وضع الرئيس الأميركي العلاقات مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي في منزلة سلبية بالنسبة لواشنطن، وقالت المصادر إنّ الاستثمار الروسي على العلاقة بأوروبا طويل المدى ولا يتوقع نتائج سريعة…

الجمهورية
لوحظ غياب وزير حالي عن ملف معني به بشكل مباشر وذلك بقرار شخصي منه على خلفية خلافه مع مرجعية رئاسية.
يستعدّ أحد القطاعات للإعتصام هذا الأسبوع بعدما تبيّن له أن كل الوعود «حبر على ورق».
كان لافتاً موقف مرجع ديني من موضوع وجودي يطاول فئة من غير طائفته ما فُسِّر على أنه موقف وطني بالغ الأهمية.

اللواء

فوجئت أوساط سياسية بمطالبة فريق مقرّب من مرجع كبير إجراء تعيينات جديدة في مركز مالي حساس وشركة وطنية كبرى تابعة له من دون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات مثل هذه الخطوات في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة!

يُردِّد وزيرٌ بارز معلومات عن اجتماعه بالرئيس المكلف في الخارج حول عوامل وعقد تأخير ولادة الحكومة لم تتأكد دقتها بعد!

المستقبل
يقال إن ديبلوماسيين يعلّقون آمالاً على القمة الاميركية ـ الروسية بالنسبة إلى إمكان التوصل إلى نوع من الحل في سوريا، لكنهم لا يستبعدون حصول مفاجآت قد تطرأ وتتعلق بطبيعة السياسة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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