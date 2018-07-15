living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صورةُ مسار التأليف بعد اكثر من شهرين على الانتخابات النيابية والتكليف تُختصر كآلاتي ..

15
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صورةُ مسار التأليف بعد اكثر من شهرين على الانتخابات النيابية والتكليف تُختصر كآلاتي:

اولاً: العُقد على حالِها والحلحلة من هنا يُقابلها تشددٌ من هناك.

ثانيا: واقعُ الأحجام يَصطدم بلا واقعية الاوهام، واصابة بعض مَن خاض الانتخابات الاخيرة بعوارض التورُم الاصطناعي وأعراض الانتفاخ السياسي

ثالثا: الرئيسُ المكلف يَنتظر ولا يعتذر , ويسعى للحفاظ على افضل العلاقات مع رئيس الجمهورية من دون ان يخسرَ الدعمَ السعودي ...

رابعاً: رئيسُ الجمهورية يُمهل ولا يُهمل، ويرى ضرورةَ التعجيل في تشكيل الحكومة التي يَعتبرها حكومةَ العهد الاولى فِعلياً وتكون حكومةَ الإنجاز لا الابتزاز , حكومةَ الأفعال لا الإنفعال , حكومةَ محاربةِ الفساد وليس إفلاس البلاد ...

خامساً: تنسيقُ نيران ومحاولات التفاف فاشلة على العهد وسيّدِه بهدف تطويقِه خارجياً وداخلياً وإضعاف انجازاتِه وضرب حقيقة "الرئيس القوي" وتحويلِه رئيساً عادياً، وتزامناً اطلاق الشائعات لإحباط المعنويات من طريق الترويج لانهيارٍ اقتصادي وانتكاسة مالية وانتفاضة اجتماعية تُعيد الى الاذهان فترةَ الثمانينات المنحوسة وبدايةَ التسعينات المنكودة عندما لعبت الايادي السود بقرش اللبنانيين الابيض...

لكن، في مقابل كل ما سَبَق، ثمةَ حقيقةٌ يجب التذكير بها لمَن نَسِيَ او تناسى وهي انّ مَن لم يتراجع عندما كان في الرابية رأسَ حربةٍ في المواجهة والحق لن يتراجعَ اليوم وهو في بعبدا على رأس الجمهورية

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout