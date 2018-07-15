حمدان: السلام والرحمة على روح البطل الملازم اول الشهيد المغوار جورج بو صعب ونقول له "لن ننساكم أبداً" ..

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

المدعو فضل شمندور المعروف ب"فضل شاكر" إرهابي مجرم وكل من حاول أن يجعل منه مظلوماً أصبح خارج السلطة .. نحن على يقين أن رفاقنا في الجيش اللبناني وفي مقدمتهم العماد جوزيف عون هم أولياء الدم ولن يضيع بوجودهم حق شهيد ..



نحن على يقين أن قلوب أمهات وأبناء وزوجات وأخوات الشهداء ستفرح قريباً برؤية كل من اعتدى على جيشنا الوطني وهو يقف خلف القضبان في المحكمة العسكرية ..



السلام والرحمة على روح البطل الملازم اول الشهيد المغوار جورج بو صعب ونقول له "لن ننساكم أبداً" ..

#يا_دمهم_تكلّم