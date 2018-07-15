ماريو عون يؤكد التمسك بالمصالحة المسيحية

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رأى عضو «تكتل لبنان القوي» النيابي ماريو عون أن «البلد لا يحتمل إضاعة الوقت». ولفت في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» إلى أن «سقوط تفاهم معراب السياسي يعيد الأمور إلى أحجامها الطبيعية، فيكون بالتالي لكتلة «القوات» ثلاثة وزراء ولكتلة «التيار الوطني الحر» ستة»، معتبراً أنّ «أي زيادة من حصة «القوات» يجب أن تكون على حساب حصة الرئيس المكلّف».

وأكد التمسك بـ «المصالحة المسيحية وعدم التفريط بها»، وكشف عن «العمل على إبرام إتفاق سياسي آخر بين الطرفين يقوم على أسس مصححة وأقوى».

وعن التراشق الكلامي بين «التيار» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، أسف عون إلى «تصرّف رئيس الحزب وليد جنبلاط الذي يفتح النار على «التيار» و «العهد»ـ مبدياً في المقابل «تمسّكه بمبدأ الحوار والتواصل مع جنبلاط خدمة لمصلحة الجبل ومصلحة لبنان».