خلوة بين الراعي وجعجع في بقاعكفرا

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عقد خلوة مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في قاعة كنيسة بلدة بقعاكفرا في قضاء بشري، دامت حوالي الربع ساعة من الوقت، من دون أن يتسرب منها أي تفصيل.

وكان الراعي وجعجع قد مشيا سيرا على الأقدام، بعد انتهاء القداس الإلهي، الذي أقيم في ملعب بقاعكفرا، احتفالا بميلاد القديس شربل، ابن البلدة، وصولا إلى الكنيسة، التي استضافت قاعتها مأدبة عشاء بالمناسبة.

وبعد دخول المدعوين وتوزعهم على الطاولات، اختلى الراعي وجعجع، في ركن القاعة حوالي الربع ساعة، مبتعدين عن الحضور وووسائل الإعلام، ثم غادر جعجع بعدها وانضم الراعي للمدعوين، من دون أن يدليا بأي تصريح.