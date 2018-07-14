شطب نفسه وعنصريين أمنيين عندما حاولا القبض عليه

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان قوة من مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب، أوقفت جمال د. فلسطيني الجنسية ويبلغ من العمر 40 سنة، وهو مطلوب بموجب مذكرة القاء قبض بجرم محاولة قتل ومذكرتي توقيف والقاء قبض ومذكرة بحث وتحر في قضايا اتجار وترويج وتعاطي المخدرات.

وجاء توقيفه بعد توافر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات في الجنوب عن وجوده في محلة الهلالية- قرب المركز الثقافي، فتوجهت دورية من المكتب إلى المحلة، ولدى قيام عناصرها بتوقيفه، قاومهم واستل سكينا شطب بها اثنين من عناصر الدورية وأصابهما بجروح طفيفة ثم عمد إلى تشطيب نفسه، وتم نقله والعنصرين إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج، وبدأ التحقيق معه تحت إشراف القضاء المختص.

يشار الى ان المذكور كان حكم في السابق في قضايا مخدرات وسجن لمدة ست سنوات، لكنه عاد بعد خروجه لينشط في مجال الاتجار والترويج موزعا نشاطه بين مدينتي صيدا وصور. وتمكن مؤخرا من الافلات اثناء ملاحقة دورية له على الطريق الساحلية، حيث فر حينها تاركا وراءه هاتفه، قبل ان يتم رصده مجددا في صيدا وتوقيفه.