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مقدمة نشرة الـOTV:

متى تولد الحكومة؟ سؤالٌ مستمرٌ حتى اللحظة من دون اجابةٍ واضحة. فإذا كان مونديال الكرة ينتهي غداً بتحديد الفائز، فإن السباقَ الحكومي لا يزال ينتظر مبادرةَ رئيسِ الحكومة الى تقديمِ مُسودة تشكيلة لتُناقَش ويُبنى على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن لا وقت لاضاعته في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية وأزمة النزوح المستمرة وسواها من الملفات التي تُعتبر بمثابة الاولويات، وإن بدرجات مختلفة.

في غضون ذلك، ولأن مكافحة الفساد لا تقتصر على دور الدولة بسلطاتها المعنية، جاءت دعوة رئيس الجمهورية اليوم اللبنانيين الى مساعدة الدولة في مكافحة الفساد لأن لا امكانية في انجاز اصلاح في مجتمع لا يتعاون شعبُه مع دولتِه في مواجهة الفساد فيه.