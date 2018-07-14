قتل والدته وسرق مصاغها في طريق الجديدة!

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أعلنت المديرية العالمة لقوى الامن الداخلي أنّه بتاريخ 12/7/2018، عُثر على المواطنة: _ خ. ب. (مواليد عام 1941)، جثة في منزلها الكائن في محلّة الطريق الجديدة – بيروت، وهي مذبوحة في عنقها، وقد سُرِق منها مصاغها (أساور وخواتم وسلاسل من الذهب).



وأشارت في بيان إلى أنّه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وخلال فترة زمنية وجيزة، تمكنت من تحديد هوية القاتل، وتبيّن أنه أحد أولاد المغدورة، ويدعى:ع. ر. (مواليد عام 1972، لبناني).



وأوضحت المديرية أن "بالتحقيق معه، أنكر بدايةً ارتكابه الجريمة، محاولاً تضليل مجريات التحقيق، وبعد تتبّع مساره بتاريخ حصول الجريمة، تبيّن عدم صحّة ادعاءاته، كما تمّ التثبّت من إقدامه على بيع ثلاثة خواتم من الذهب في أحد محلات المجوهرات في المحلّة. وبعد مواجهته بالأدلّة والقرائن عاد واعترف بما نُسب إليه، وأنه أقدم على قتل والدته من خلال طعنها بواسطة سكين في عنقها، وسرق مصاغها".



تم استعادة الخواتم والمبلغ المالي، وجرى ضبط باقي المسروقات، حيث كانت مخبّأة في داخل سيارة الجاني.



أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.