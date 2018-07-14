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درغام تفقد مستشفى حلبا الحكومي: من حق أبناء عكار مستشفى جامعي يلبي احتياجاتهم الطبية

14
JULY
2018
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دعا نائب "تكتل لبنان القوي" أسعد درغام الى "تعزيز ثقة اللبنانيين المفقودة بالمستشفيات الحكومية، مؤكدا أن هذه الخطوة تبدأ اولا بوضع استراتيجية محددة يجب على وزارة الصحة إعتمادها لتحسين وضع هذه المستشفيات ومكافحة الفساد فيها، وأولها الهدر المالي التوظيف السياسي والعقود الوهمية"،مشددا على "أنه من حق أبناء عكار أن يكون لديهم مستشفى حكومي جامعي شبيه بمستشفى عين وزين في الشوف وبالامكانيات المالية المخصصة له من قبل الدولة".
 
كلام درغام جاء خلال جولة تفقدية لأقسام مستشفى حلبا الحكومي، حيث كان في إستقباله رئيس مجلس الادارة الدكتور فايز خليل ومدير المستشفى الدكتور محمد خضرين.
وشدد درغام على "أنه من المتعارف عليه وفق المعادلات الطبية أنه يحق لكل 100 ألف نسمة بمستشفى حكومي، وهذا معناه ضرورة وجود 6 مستشفيات حكومية في عكار كون عدد سكان المحافظة يقدر بـ 630 ألف نسمة، ولكن للأسف لدينا في عكار مستشفى حكومي غير قادر على القيام بالمهام المطلوبة منه، ويفتقر للكثير من الأقسام والتجهيزات".
من جهته أوضح الدكتور خضرين "أن مستشفى حلبا الحكومي يعمل بالامكانيات المتوفرة لديه ويسعى للقيام بالتطوير والتأهيل، فنحن نعمل على تأهيل قسم الطوارئ، على أمل أن يصار الى صرف مبلغ مليون ونصف دولار من قبل مجلس الانماء والاعمار للقيام بأعمال تأهيل كامل المبنى"، لافتا الى "أننا أنجزنا العديد من الأقسام ونسعى اليوم لافتتاح قسم عناية أطفال، وقسم غسيل كلى جراء إرتفاع أعداد المرضى".
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