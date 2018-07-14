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بالصور - هيئة برج حمود في التيار الوطني الحر عشاءها السنوي ال١٣

14
JULY
2018
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اقامت هيئة برج حمود في التيار  الوطني الحر عشاءها السنوي ال١٣ في مطعم المزار بيت مري  بحضور النائب إدكار معلوف ممثلا رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ونائب رئيس التيار الوطني الحر النائب نقولا الصحناوي وأمين عام حزب الطاشناق هاكوب بقرادونيان. كما حضر الحفل رؤساء وأعضاء مجالس بلدية و مخاتير وممثلي الأحزاب وفعاليات محلية وسياسية وإجتماعية .
 
افتتاحا النشيد  الوطني اللبناني بعدها كانت كلمة لعضو مجلس بلدية برج حمود الأستاذ ايلي قهوجي تلته كلمة لمنسق برج حمود مخايل أبي خليل ومن ثم كلمة للسيد عبدو لطيف ممثلا منسق هيئة قضاء المتن هشام كنج وكلمة للنائب ادكار معلوف بصفته ممثلا لرئيس التيار الوطني الحر تطرق فيها الى الاوضاع السياسية والحزبية والإقتصادية العامة والعراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة لا سيما ان التيار انتصر في معظم معاركه السابقة رغم التحديات،وقال معلوف أما الآن فإن إعادة اقلاع العجلة الاقتصادية و تحسين معيشة اللبنانيين هي من أوليات التيار وسينتصر بها كما انتصر خلال فترات النضال السابقة على الكثير من التحديات. وأهم هذه التحديات في الوقت الحاضر هي إعادة النازحين السوريين السريعة والآمنة أيضا لأن الأغلبية الساحقة من المحافظات السورية باتت آمنة ١٠٠٪؜ وباتت العودة اليها آمنة للسوريين وضرورة ماسة للبنانيين  .
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