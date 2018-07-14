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ليس غريبًا !!

ليس غريبًا أن نشهد هذه الحملة بعنوان "فشل العهد" ...فهم من اليوم الثاني من انتخاب فخامة العماد رفعوا هذا الشعار وكأنّهم يحضّرون لها منذ حينه لييأس اللبنانيون، وقد نبّهنا منها!!

ليس غريبًا أن نسمع عبارة "ماذا فعل العهد"... فهؤلاء إن اعترفوا بإنجازات لم يسبق أن شهدها الوطن أظهروا عجزهم لسنوات طوال في الحكم!!

ليس غريبًا أن يعود بعض الساسة السوّاح من زياراتهم الخليجيّة لينقلبوا على العهد ويتهجّموا على فخامته...فهؤلاء دومًا كانوا دمى توابع للخارج!!

ليس غريبًا أن ينادي من أفسد البلاد والعباد بضرورة مكافحة الفساد... فهؤلاء بحاجة إلى تبييض سجّلهم الأسود على حساب الشرفاء!!

ليس غريبًا أن نجد بعض الأقلام الصفراء تشوّه الحقائق، وتُعمي الناس عن الإنجازات... فحبر هؤلاء ثمنه دولار ذلّ في دفاتر أسيادهم!!

ليس غريبًا أن تتأخّر حكومة العهد الأولى ... فأن تتأخّر خير من أن نًعيد صورة طبق الأصل عن حكومة فشلت في إرضاء طموحاتنا الإصلاحيّة بسبب المُعرقلين!!

ليس غريبا أن من ينادي بالعفّة هو مُهجّر سارق للأجراس ... فتبديل الطبائع والمواقف سمة هذا البعض!!

ما هو غريب فقط، أن يتلاعب البعض بمصير وطن رغم إدراكه بأنّ فخامة العماد هو الفرصة الأخيرة لبناء وطن يرضي طموحات شبابنا، وآمال أطفالنا!! ولكن ثقتنا المطلقة بفخامة العماد دومًا هي إيمان راسخ بقائد رؤيويّ ما خذلنا يومًا ولن يخذلنا اليوم.

شربل فرنسيس