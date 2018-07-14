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باسيل في يوم العرق اللبناني: الطرقات البرية كافة ستفتح وستعود الحياة السياسية بين لبنان وسوريا

14
JULY
2018
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أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل أن "الحكومة ستشكل بمعالم معروفة لن يتغير منها أي شيء وسوف تحترم إرادة الناس التي عبِّر عنها في الإنتخابات التي انتظروها تسع سنوات، وسيكون هناك حكومة تكريس الثقة".

وأوضح باسيل أن "كافة الطرقات بين لبنان وسوريا، سوريا والعراق، وسوريا والأردن ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية كما ستعود الحياة السياسية بين سوريا ولبنان".

كلام باسيل جاء خلال تمثيله رئيس الجمهورية في احتفال "يوم العرق اللبناني" و"اليوم العالمي للتذوق" الذي أقامته وزارة الزراعة بالتعاون مع بلدية زحلة - معلقة - تعنايل وجمعية الطاقة الوطنية اللبنانية مساء امس الجمعة في البارك البلدي - زحلة، في حضور نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، النواب: ميشال ضاهر، جورج عقيص وسليم عون، ممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية وأساقفة المدينة وحشد من المهتمين.

وقال: "اليوم يوم مميز حيث نجتمع في مدينة زحلة التي تحتل مكانة واسعة في قلبنا حيث شرفنا الرئيس أن نمثله، لأن زحلة تعني له الكثير، ويوم العرق بدأ مشواره برعاية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الذي منح صلاحيات استثنائية لمدير عام وزارة الزراعة، فالإهتمام بالعرق اللبناني لا يأخذ منا جهدا كما أخذ تسويق النبيذ اللبناني، لأن النبيذ هو منتج كياني والعرق منتج تراثي، وهو من عراقة لبنان الوحيد الذي ينتج العرق بميزته الخاصة".

وعرض باسيل أيضا فكرة البيوت الزراعية مثل بترونيات - بيت المونة - بيت العرق - بيت العسل، ودعا منتجي العرق الى الإتصال بالملحقين الإقتصاديين قبل التحاقهم بمركز عملهم للتشاور في فكرة تسويق العرق اللبناني، وهذا يأتي في سياق مقاومتنا الأساسية للبقاء بالبلد والحفاظ على الأرض لأن الزراعة هي أساس البقاء".

وتحدث في الحفل رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا على دور زحلة الريادي في صناعة الأكل اللبناني.

وعرض رئيس نقابة المشروبات الروحية في لبنان كارلوس العظم كيفية صناعة العرق والخمور الأخرى.

والقى المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود كلمة قال فيها: "تحول حلم يوم العرق إلى حقيقة مع الوزير جبران باسيل كما توصلنا معه إلى مرحلة الإبداع والتألق في تسويق النبيذ اللبناني عبر البعثات الدبلوماسية".

اضاف: "إن القطاع الزراعي يحتاج إلى قرار سياسي لوضع الميزانية اللازمة لوزارة الزراعة، كما نحتاج إلى بعض مشاريع القوانين، وعلى الحكومة المقبلة فتح المعابر البرية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية ". ودعا المزارعين الى التعاون من أجل الحفاظ على الجودة.

ثم تحدث مدير جمعية الطاقة الوطنية فادي جريصاتي، فدعا كل المعنيين الى تنشيط الصناعة الغذائية التراثية مع التأكيد على النوعية وتفعيل الإتفاقات الدولية لتسويق العرق اللبناني والإشتراك بالمعارض الدولية المخصصة لتسويق المشروبات الروحية. 

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