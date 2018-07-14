بالصور - قرار بمنع المحاكمة عن فضل شاكر..؟

A + A -

أصدرت الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي اول من امس قراراً قضى بمنع المحاكمة عن كل من فضل شمندر المعروف بفضل شاكر وشقيقه فادي شمندر وكيله المحامي سامر سهيل العنزاوي فى الدعوى المقامة من قبل رئيس بلدية حارة صيدا، بجناية تاليف عصابات مسلحة ( المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات) والظن بهما بجنحة القدح والذم والتهديد واحالتهما امام القاضي المنفرد الجزائي في صيدا.

وجاء في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي انه بعد الاطلاع على تقرير النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب المؤرخ في 26-4-2014 والذي تطلب فيه اتهام المدعى عليهما فضل شمندر المعروف بفضل شاكر وشقيقه فادي شمندر بالجناية المنصوص عنها في قانون العقوبات والظن بهما بمقتضى المواد 317 و 678و583و584 من قانون العقوبات واتباع الجنح بالجناية للتلازم واصدا رمذكرة القاء قبض بحق المدعى عليهما تمهيداً لاحالتهما الى المرجع المختص وتدريكهما الرسوم والنفقات وبعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة الاستئنفية في الجنوب المؤرخة في 15 -4-2014 والذي قضى:

أولا: اعتبار فعل المدعى عليهما من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 335 من قانون العقوبات.

ثانيا: الظن بالمدعى عليهما بمقتضى المواد 317 و 578 و 584 من قانون العقوبات.

ثالثا: إيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في الجنوب.

رابعا: اتباع الجنح بالجناية للتلازم.

خامسا: تدريكهما الرسوم والنفقات القانونية.

وبعد إطلاع الهيئة على الوقائع قررت بالإجماع:

أولا: الظن بالمدعى عليه فضل عبد الرحمن شمندر المعروف بفضل شاكر بالجنح المنصوص عنها في المواد 317 و383 و386 و388 و574 من قانون العقوبات ومنع المحاكمة عنه لجهة الجناية المنصوص عنها في المادة 335 من قانون العقوبات لعدم توفر عناصرها .

ثانيا: الظن بالمدعى عليه فادي عبد الرحمن شمندر بالجنح المنصوص عنها.