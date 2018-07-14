يوهمان ضحاياهما بتصنيع أوراق نقدية صحيحة.. هل وقعتم ضحيتهما؟

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 26/06/2018 ادعى: ا. ع. لدى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية ضد شخصين بجرم نصب واحتيال، عبر إيهامه أنهما يقومان بتصنيع أوراق نقدية صحيحة، باستخدام مواد ملونة واوراق بيضاء يدعيان أنها اوراق عملة مستوردة من الخارج ينقصها اللون والفوسفور لتصبح صحيحة، ثم وبغفلة منه يستبدلان العملة الصحيحة بأخرى مزيفة، ويسلمونه اياها باعتبارها اموالاً صحيحة.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيفهما في مدينتي صيدا والنبطية، وهما كل من:

- ح. ع. ( مواليد عام 1989، لبناني)

- ع . ح.( مواليد عام 1970، لبناني) ينتحل اسم وهمي هو ( ميشال حداد)

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما.

لذلك وبناءً لإشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في مجمع قوى الامن الداخلي في حارة صيدا _ تلة مار الياس، أو الإتصال على أحد الرقمين: 754308 07– 754309 07، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.