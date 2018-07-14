وديع كنعان: خطوة الفاتيكان تؤكد ان لبنان بلد آمن لاوروبا وارض مقدسة

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اكد رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان ان وضع لبنان على خريطة الحج الديني بالنسبة للفاتيكان تؤكد ان لبنان بلد آمن بالنسبة لاوروبا وارض مقدسة.

واشار كنعان الى ان توقيت المبادرة مهم لاسيما مع عهد اعلن العام ٢٠١٨ " سنة السياحة الدينية"، معتبرا ان الاهم من المردود الاقتصادي المنتظر هي استدامة المردود لان السياحة الدينية تحقق سياحة ال٤ فصول.

وقال كنعان "نحن في صدد وضع سياسة سياحية متكاملة تخلق بيئة صحية سياحية تخولنا من استقبال اعداد اكبر من السياح، علما ان ٨٠ مليون سائح سنويا هدف وجهتهم السياحة الدينية، ويستقبل الفاتيكان من بينهم سنويا ٤ ملايين زائر.