دفعة ثالثة من النازحين تتوجه من عرسال إلى القلمون الأسبوع المقبل

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تستعد دفعة ثالثة من النازحين السوريين إلى بلدة عرسال ، للعودة "الطوعية" إلى سوريا، حيث فتحت جداول لتسجيل أسماء الراغبين في العودة، وسط تقديرات بأن يصل عدد هذه الدفعة إلى ألف نازح.

وباشر الأمن العام اللبناني بالتعاون مع بلدية عرسال ولجان المصالحة في مخيمات النزوح السوري، ترتيبات جديدة بفتح جداول الأسماء لتأمين عودة نحو ألف نازح من مخيمات عرسال إلى القلمون الغربي في بلدات قارا، والجراجير، وفليطة، ورأس المعرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "المركزية". وتعد هذه الدفعة الثالثة خلال أقل من شهر بعد إبداء رغبة طوعية من أجل عودة 3193 نازحاً سورياً إلى بلداتهم بآلياتهم وأثاث منازلهم التي نزحوا بها إلى عرسال.

وتسلك القافلة، تحت حماية الجيش اللبناني وإشراف الصليب الأحمر اللبناني، الطريق نفسها الجردية من نقطة التجمع في وادي حميد باتجاه جرود عرسال ومعبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية.

وأفادت مصادر أمنية بأن العودة مرتبطة باستكمال وإنجاز الترتيبات اللوجيستية والعملانية على أن يحدد الانطلاق من وادي حميد يوم الاثنين المقبل على أبعد تقدير.

(الشرق الأوسط)